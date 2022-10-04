Elon Musk Twitter’a yeniden talip: 44 milyar dolara satın almak istiyor

Tesla ve SpaceX’in Üst Yöneticisi Elon Musk’ın, 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasının tamamlanması için Twitter’a mektup gönderdiği teyit edildi.

Fotoğraf: Reuters

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan bildirimde, Musk’ın konuya ilişkin mektubu paylaşıldı. AA’nın haberine göre söz konusu mektupta, Musk’ın Twitter’ı satın alma anlaşmasını tamamlamayı planladığı aktarıldı.

Musk’ın mektubu üzerine Twitter’dan da açıklama geldi. Açıklamada SEC’e sunulan mektubun alındığı kaydedildi. Açıklamanın devamında “Şirketin niyeti, işlemi hisse başına 54,2 dolardan kapatmaktır” dendi.

Bloomberg’in Musk’ın sosyal medya platformunu hisse başına 54,2 dolar fiyatla yeniden almayı planladığını bildirmesinin ardından Twitter hisseleri işleme durdurulmuştu. Şirketin hisseleri yeniden işleme açıldıktan sonra yüzde 22’ye yakın değer kazandı.

Ne olmuştu?

Daha önce Twitter’da yüzde 9,2’lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan’da SEC’e yaptığı bildirimde, Twitter’ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu. Twitter’ın 25 Nisan açıklamasına göre şirketin Musk’a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.

Musk, 13 Mayıs’ta sosyal medya şirketi Twitter’ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu. Elon Musk, anlaşmanın askıya alınma nedenine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Spam ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5’inden azını oluşturmasına yönelik hesaplamaların detaylarının beklendiğini” bildirmişti.

Elon Musk, 8 Temmuz’da ise birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek Twitter’ı satın alma anlaşmasını feshettiğini bildirmişti.

Musk’ın avukatları, SEC’e yapılan bildirimde, Twitter’ın, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtmişlerdi.

Twitter’sa anlaşmayı feshettiği için Musk’a dava açmıştı.