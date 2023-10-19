Deniz Poyraz davası: İstinaf mahkemesi jet hızıyla itirazları reddetti

CANAN COŞKUN

HDP İzmir il binasına saldırarak Deniz Poyraz’ı katleden Onur Gencer’in yargılandığı davada İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını onadı.

Fotoğraf: Reuters

Yerel mahkemenin 27 Aralık 2022’de verdiği karar, 31 Mayıs’ta usulen bozulmuştu. Yerel mahkeme, usulle ilgili düzeltmeleri yapıp dosyayı 31 Ağustos’ta yeniden istinaf mahkemesine yollamıştı. İstinaf mahkemesi, 40 gün sonra 11 Ekim’de dava avukatlarının itirazlarını reddedip yerel mahkemenin kararını onadı.

Kararda, ‘mahkumiyet kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı’ iddia edilerek, ‘delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı’ savunuldu. ‘İspat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu’ belirten mahkeme, istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi. Dosya bu defa da Yargıtay’a taşınacak.

Ne olmuştu?

Onur Gencer, 17 Haziran 2021’de İzmir’in Konak ilçesindeki bir işhanında bulunan HDP merkezini ateşe verip kurşun yağdırmış, Deniz Poyraz adlı çalışanı da öldürmüştü. Gencer ertesi gün tutuklanmıştı.

Saldırıyı düzenlemeden önce Kemalpaşa Devlet Hastanesi’nde acil tıp teknisyeni olarak çalışan Gencer, buradaki görevine 2016’da başlamıştı ancak görev yeri sıklıkla değişmiş, saldırıdan önceki son durağı yine bu hastane olmuştu.

Gencer, ifadesinde İzmir Kemalpaşa Devlet Hastanesi’nde çalışırken dilekçeyle müracaat ederek Ocak 2020’de Suriye’nin Münbiç kenti yakınlarındaki HACCAC üssünde geçici olarak (bir aylığına) görevlendirildiğini söylemişti. Gencer, 7 veya 8 Ocak’ta göreve başladığını belirtirken, 8 Şubat 2020’de dönmüştü.

Onur Gencer’in Instagram hesabında ‘bozkurt’ işareti yaparken, silah kullanmış halde ve poligonda atış taliminde çekilmiş fotoğraflar ve Suriye’de ‘görev’e gittiğine dair ifadeler bulunuyordu.

Gencer, ifadesinde saldırıdan önce ‘Kaya Termal Balçova’ya masaj, havuz ve hamam kullanmak için gittiğini’ söylemişti. Gencer’in sözünü ettiği otel, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin müdürü Tuncay Volkan Bayat’ın yönetim kurulu üyesi olduğu Balçova Termal Otel’in yanında bulunuyordu. Eski HDP Milletvekili Serpil Kemalbay, sağlık personelinin Suriye’deki görevlendirilmesiyle ilgili İzmir’de 112 Acil Çağrı Merkezi’nin görevli olduğunu da dile getirmiş, saldırıdan sonra Bayat’ın acil çalışanlarıyla bir toplantı yaparak, Gencer ve saldırıyla ilgili konuşulmaması gerektiğine yönelik uyarıda bulunduğunu iddia etmişti. Diken’in ulaştığı Bayat da “Bu adam (Onur Gencer) Kaya Termal Otel’in müştemilatını kullanmış. Benimle veya Balçova Termal Otel’le bir alakası yok” demişti.

Gencer’in yargılaması İzmir 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılmış, olaylı geçen yargılamalar sonrasında mahkeme 27 Aralık 2022’de Gencer’e ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası, ‘mala zarar verme’ suçundan 4 yıl, ‘konut dokunulmazlığının ihlali’ suçundan 2 yıl ve ‘ateşli silahlar kanununa muhalefet’ suçundan da 3 yıl hapis cezası vermişti.

Mahkemenin kararına dava avukatları tarafından itiraz edildiği için dosya 13 Mart’ta İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1’nci Ceza Dairesi’ne taşınmıştı. Daire, kararı ‘katibin imzasının bulunmaması’ ve ‘kararın taraflara tebliğ edilmediği’ gibi gerekçelerle ‘usulen’ bozmuştu.

İstinaf mahkemesinin bozma kararından sonra dosya yeniden İzmir 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmiş, yerel mahkeme de usulle ilgili eksiklikleri tamamlayarak dosyayı 31 Ağustos’ta yeniden istinaf mahkemesine yollamıştı.

İstinaf mahkemesi 40 gün sonra dosyayı inceleyemeye aldı ve dava avukatlarının itirazlarını reddetti.