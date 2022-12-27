Deniz Poyraz’ın katili Onur Gencer hakkında ağırlaştırılmış müebbet

HDP İzmir il binasına saldırarak Deniz Poyraz’ı katleden Onur Gencer hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve dokuz yıl hapis cezası verildi.

Gencer, pişman olmadığını söyleyip “Kin yuttum, kan kusturdum” dedi.

Deniz Poyraz’ı öldüren Onur Gencer, müebbet ve dokuz yıl hapis cezası adlı. (Reuters)

Gencer, 17 Haziran 2021’de Konak ilçesindeki bir işhanında bulunan HDP merkezini ateşe verip kurşun yağdırmıştı. Saldırgan ertesi gün tutuklanmıştı.

Gencer’in Aliağa Şakran Cezaevi’nde görülen duruşmasında karar çıktı.

Mahkeme heyeti, Gencer’i indirimsiz olarak ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, ‘mala zarar verme’ suçundan dört yıl hapis, ‘konut dokunulmazlığını ihlali’ suçundan iki yıl hapis ve ‘ateşli silahlar kanununa muhalefet’ suçundan da üç yıl hapis cezası verdi.

Toplamda ağırlaştırılmış müebbet hapis ve dokuz yıl hapis cezası alan Gencer, esas hakkındaki savunmasında “Kin yuttum, kan kusturdum. Asla pişman değilim. Diyeceğim başka bir şey yoktur” dedi.

Son sözü sorulan Gencer, esas hakkındaki sözlerini tekrarlayarak pişman olmadığını yineledi.

TTB başkanı: Adil bir yargılama olmuyor

Adliye önüne gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan bir açıklama yaptı:

*Yani bir avukatın kemerine, ayakkabısına kadar aramak istiyorlar. Bunu kabul etmedik, edemeyiz. Bizler avukatlarız, bizler yargılamanın üvey evlatları değil asli kurucu unsuruyuz. Böyle bir itibarsızlaştırma çabasını kabul etmedik. Yargılama içerde devam ederken, bunun mücadelesini verdik.

*Daha sonra mahkeme başkanının kendi talimatı olmadığı yönünde bir ifade ile karşılaştık. İçeriye girebildik ancak öğrendik ki bir önceki celse verilen ve hukuki hiçbir geçerliliği olmayan yetki belgesiyle duruşmaya katılan avukatların kabul edilmeyeceği yönünde verilen karardan geri adım atılmayacağını öğrenince salonu terk ettik.

*Şu anda içerde bir yargılama yapılıyor ama avukatsız yargılama yapılıyor. Sadece bir tane sanık avukatı var. Bu şekilde yapılan bir yargılamanın sonucunda bunun adil bir karar olduğuna kamuoyunun inanması bekleniyor. Böyle bir yargılamayı kabul etmeyeceğiz. Bugün içerdeki mahkeme salonu maalesef ki Türkiye’de iktidarın istediği salondur.