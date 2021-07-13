HDP’nin İzmir binasına saldırıda yeni iddialar

CANAN COŞKUN

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, partisinin İzmir il binasını basarak bir HDP’liyi öldürmesinin ardından tutuklanan Onur Gencer’le ilgili yeni bir iddia ortaya attı.

Fotoğraf: AA

Gencer, 17 Haziran’da Konak ilçesindeki bir işhanında bulunan HDP merkezini ateşe verip kurşun yağdırmış, Deniz Poyraz adlı çalışanı da öldürmüştü. Gencer ertesi gün tutuklanmıştı.

Saldırıyı düzenlemeden önce Kemalpaşa Devlet Hastanesi’nde acil tıp teknisyeni olarak çalışan Gencer, buradaki görevine 2016’da başlamıştı ancak görev yeri sıklıkla değişmiş, saldırıdan önceki son durağı yine bu hastane olmuştu.

İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki ifadesinde geçen nisan ayının ilk haftası itibariyle işe gitmediğini, bu nedenle hakkında soruşturma başlatıldığını söylemişti.

Yeni bilgiler sonrası DenizPoyraz katliamı hk. basın açıklamam https://t.co/PJCNysHN2K — Serpil Kemalbay (@SerpilKemalbay) July 13, 2021

Meclis’te bugün basın toplantısı düzenleyen HDP’li Kemalbay, Kemalpaşa Devlet Hastanesi’nin başhekiminin Op. Dr. Enis Toklu’nun Gencer’in işe gitmemesiyle ilgili tutanağın tarihini değiştirdiği iddia etti.

‘Tutanağın zamanını hatırlamıyorum’

Diken’in telefonla ulaştığı Toklu ise iddiaya yönelik şunları söyledi: “Kesinlikle öyle bir şey yok. Biz bu olay başladığında, olayın ilk dakikalarında zaten üstlerimize, müdürlerimize gerekli bilgileri verdik. Gerekli bütün belgeleri teslim ettik. Malumunuz, bu zamanda kâğıt, kalemle yazılan evraklar değil. Bunlar bilgisayar üzerinden yazılan evraklar. Hangi tarihte gelmediği, hangi tarihte istifa ettiği bunların hepsi müdürlüğümüzde ve bakanlığımızda kayıtlıdır. Bu iddialar kesinlikle asılsızdır. Normal prosedür gereği belli bir süre kuruma gelmeyen kişi tutanakla birlikte müdürlüğe, yani bakanlığa bildirilir. Biz gelmediği günleri tutanağıyla beraber bakanlığa bildirdik. Ondan sonraki süreç tamamen yasal oldu. Tutanağın ne zaman tutulduğunu hatırlamıyorum. Bakıp söylemem lazım.”

‘Suriye görevlendirmesini 112 Acil yapıyor’

Gencer, ifadesinde İzmir Kemalpaşa Devlet Hastanesi’nde çalışırken dilekçeyle müracaat ederek Ocak 2020’de Suriye’nin Münbiç kenti yakınlarındaki HACCAC üssünde geçici olarak (bir aylığına) görevlendirildiğini söylemişti. Gencer, 7 veya 8 Ocak’ta göreve başladığını belirtirken, 8 Şubat 2020’de dönmüştü.

HDP’li Kemalbay, sağlık personelinin Suriye’deki görevlendirilmesiyle ilgili İzmir’de 112 Acil Çağrı Merkezi’nin görevli olduğunu da dile getirdi. Kemalbay’ın iddiasına göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin müdürü Tuncay Volkan Bayat, saldırıdan sonra acil çalışanlarıyla bir toplantı yaparak, Gencer ve saldırıyla ilgili konuşulmaması gerektiğine yönelik uyarıda bulundu.

Kemalbay’ın sözünü ettiği Bayat’la ilgili internette araştırma yapıldığında, bu kişinin aynı zamanda İl Özel İdaresi’ne bağlı Balçova Termal Otel’de yönetim kurulu üyeliği yaptığı anlaşıldı.

Twitter’daki paylaşımlarda da Bayat’ın internet sitelerinin girişinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Alparslan Türkeş’in fotoğrafları bulunan Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı’nın üyesi olduğu görülüyor. Bir diğer paylaşımda ise Bayat’ın MHP İzmir İl Başkanlığı’nı ziyaret ettiğini görmek mümkün.

Gencer, ifadesinde ‘Kaya Termal Balçova’ya masaj, havuz ve hamam kullanmak için gittiğini’ söylemişti. Gencer’in sözünü ettiği otel, Bayat’ın yönetim kurulu üyesi olduğu Balçova Termal Otel’in yanında bulunuyor.

Kemalbay, basın açıklamasında Bayat’ın Gencer ile görüşüp görüşmediğini sordu.

İddiaya ne dedi?

Kemalbay’ın iddiası ve soruları üzerine ulaştığımız Tuncay Volkan Bayat’ın basın açıklamasından haberi yoktu.

Hakkındaki iddiaları aktardıktan sonra şunları söyledi: “Tamamı yalan. Hiç öyle bir şey yapmadım uyarma noktasında; ki kurum müdürü olarak uyarabilirim. Ben çağrı merkezi müdürüyüm. Çağrı merkezi müdürünün bu konuyla ne alakası var? Onu anlayamadım. Milletvekili yanlış bir bilgi almış. 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans birimi değildir. İçişleri Bakanlığı’nın tüm Türkiye’de yeni oluşturduğu sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, orman ve AFAD gibi bütün kurumların tek çatı altında toplandığı çağrı merkezidir. O bizi sağlıkla karıştırmış. Suriye’de, başka bir ilde ya da başka bir yerde, sınır içi, sınır dışı sağlık görevlendirmelerini Sağlık İl Müdürlüğü yapar, biz yapmayız. Öyle bir yetkimiz yok.

Balçova Termal Otel, İzmir Valiliği’ne ait. Biz Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı’na bağlıyız. 112 Acil Çağrı Merkezi de Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı’na bağlı.

112 Acil Çağrı Merkezi, Bornova’nın Doğanlar mahallesinde. Bu adam (Onur Gencer) Kaya Termal Otel’in müştemilatını kullanmış. Benimle veya Balçova Termal Otel’le bir alakası yok. Bununla ilgili çıkan haberler hakkında biz suç duyurusunda bulunduk. O internet siteleri hakkında erişim engelleme kararları verildi. Şimdi de tazminat davası açacağız. Böyle bir şey söz konusu değil, yalan. Bu dönemde baltalamak, karalamak çok basit bir şey. Vekillik sıfatını kullanarak çok rahatlıkla karalayabilir. Ama hiçbirinin aslı astarı yok. O zaman suç duyurusunda bulunsun. İddia ettiği durumlar söz konusuysa kanun karşısında karşılaşalım.”

Bayat’a, ‘Onur Gencer’in Kaya Termal Otel’in müştemilatını kullandığı’yla ilgili şimdiye kadar çıkan haberlerde ve ifadesinde böyle bir bilgi olmadığı için bu bilgiye nasıl ulaştığını sorduk.

Bayat şöyle konuştu: “Ben demedim, siz dediniz. Kullanıp kullanmadığını bilmiyorum. Şahısla uzaktan yakından bir alakam yok. Kaya Termal’in havuzu denince ben müştemilat olarak değerlendiriyorum.”

Kemalbay’ın dile getirdiği iddialarla ilgili sorular soruşturma savcısına da sunulmuştu. Savcılık, hakkındaki iddialarla ilgili Bayat’a hiç ulaşmamış.

Balçova Termal Otel’in yönetim kurulunda Bayat haricinde İzmir valisi ve vali yardımcıları da bulunuyor. Bayat’a, yönetim kurulunda daha önce hiç 112 Acil Çağrı Merkezi müdürü olup olmadığını sorduk. Bayat, bu soruya yanıt vermek istemediğini söyledi.