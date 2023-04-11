AYM, HDP dosyasını raportöre gönderdi

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP’nin savunma vermemesini tutanak altına alarak dosyayı raportöre gönderdi.
Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, 7 Haziran 2021’de HDP’nin kapatılması istemiyle AYM’de dava açmış, AYM Genel Kurulu da 21 Haziran 2021’de iddianamenin kabulüne oybirliğiyle karar vermişti.
HDP’nin tüm muhakeme işlemlerinin durdurulması ve nihai kararın seçimler sonrasına bırakılması yönündeki talepleri reddedilmişti.
Son olarak partinin talebi üzerine ek süre verilerek HDP’nin sözlü savunması 11 Nisan’a ertelenmişti.
HDP, seçim dönemi yoğunluğu nedeniyle 11 Nisan’da sözlü savunma vermenin imkansız olduğu belirterek savunma vermeyeceğini açıklamıştı.
HDP, kapatılma ihtimaline karşılık seçime Yeşil Sol Parti çatısı altında giriyor.
Süreç nasıl işleyecek?
AYM raportörü esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.
Raporun AYM üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı toplantı için gün belirleyecek.
Üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.