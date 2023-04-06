HDP kapatma davasında sözlü savunma vermeyecek

HDP’nin yazılı açıklamasında, Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) görülen kapatma davasında sözlü savunma verilmeyeceği duyuruldu. Sözlü savunma için 11 Nisan tarihi belirlenmişti.

Fotoğraf: HDP

Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, 7 Haziran 2021’de HDP’nin kapatılması istemiyle AYM’de dava açmış, AYM Genel Kurulu da 21 Haziran 2021’de iddianamenin kabulüne oybirliğiyle karar vermişti.

Bugüne kadar devam eden davada HDP’nin kararın seçimler sonrasına bırakılması ve tüm muhakeme işlemlerinin seçimlere kadar durdurulması talebi reddedilmişti.

Son olarak partinin talebi üzerine ek süre verilerek HDP’nin sözlü savunması 11 Nisan’a ertelenmişti. Milletvekili aday listelerininse 10 Nisan’a kadar teslim edilmesi gerekiyor. HDP, kapatılma ihtimaline karşı risk alınmayarak Yeşil Sol Parti’den seçime girileceğini duyurmuştu.

HDP’nin açıklamasında seçim dönemi yoğunluğu nedeniyle 11 Nisan’da sözlü savunma vermenin imkansız olduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Partimiz hakkında siyasi saiklerle açılan ve siyasi müdahalelerle ilerletilen kapatma davasında, sözlü savunmanın seçim sonrasına bırakılmasına ilişkin yaptığımız bütün başvurular AYM tarafından gerekçesiz olarak reddedilmiş, 11 Nisan’da partimizin sözlü savunma vermesi için tarih belirlenmiştir. Serbest ve adil seçimlere müdahale anlamına gelen AYM’nin bu tutumuna karşı partimiz 11 Nisan’da sözlü savunma vermeyecektir.”