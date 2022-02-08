Akşam Postası / 8 Şubat 2022

Isparta’nın elektrik hasretinin ‘özelleştirilmiş’ hikayesi
Isparta’da kar yağışının etkili olduğu günlerde kente dört gün boyunca elektrik verilememesi gündemdeki yerini koruyor. Kesintilere dair en büyük eleştiri konusu ise enerji alanındaki özelleştirmeler.
Isparta’da elektrik faturası tahsilatı bir ay ertelendi
Türkiye, ‘karışıklık olmasın diye’ sadece komite amblemi kullanacak
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, ‘herhangi bir karışıklığa yer vermemek‘ için Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’nda sporcuların kayaklarında sadece komite amblemi kullanılacağını bildirdi.
Sahi, ‘Saray’ın elektrik faturası ne kadar?
HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, elektrik faturalarındaki artışa dikkat çekerken Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin’nın faturasının ne kadar geldiğini sordu.
Yüzde 125’lik elektrik zammından etkilenen hane sayısı 6 milyondan fazla
Halk Ekmek fabrikasının elektrik faturası 202 bin liradan 755 bin liraya çıktı
Hisarcıklıoğlu bu kez ‘doğru zamanı’ bekledi: Elektrik fiyatları inmeli
Ekonomi yazarının hesabı: Petrolü 405 lira ucuza alabilirdik
Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, akaryakıt zamlarının yüksek kurla ilişkisini anlattı.
11 belediye başkanının talebi: Akaryakıta vergi muafiyeti ve avantajlı elektrik tarifesi
Hablemitoğlu suikastının zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı
Türkiye’ye getirilen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır ‘örgüt üyeliği’ ve ‘tasarlayarak öldürme’ suçlarından tutuklandı.
Nebati, Londra’da yatırımcılara enflasyonu ‘kültürel sebeplerden dolayı’ anlatamamış
Uluslararası haber ajansı Bloomberg, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Britanya’nın başkenti Londra’da düzenlediği toplantıda, yabancı yatırımcılara Türkiye’deki enflasyonun ‘yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseldiğini söylediğini’ belirtti.
Türkiye ocak enflasyonunda da Venezuela’yı geçti
Kamu-Sen’e göre açlık sınırı 4 bin 433 lira
Abu Dabi İslam Bankası: Türkiye yatırım listemizde üst sıralarda değil
Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) Abu Dabi İslam Bankası, Türkiye’nin yatırım listelerinde üst sıralarda yer almadığını fakat Mısır’ı umut vadeden bir pazar olarak gördüklerini açıkladı.
‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Sedef Kabaş’a 250 bin TL tazminat davası
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tutuklu gazeteci Sedef Kabaş’a 250 bin TL’lik tazminat davası açtı.
Nafakada ‘süre sınırı’ düzenlemesi bakanın masasında
Yeni nafaka düzenlemesi taslağına göre, bir eşin diğerine ödediği nafakaya süre sınırı gelebilir.
Sağlık çalışanları bugün g(ö)revde
Hekiminden ebesine, eczacısından veterinere, laborantından yardımcı personele kamu sağlık çalışanları, ekonomik ve özlük hakları için bugün yurt çapında iş bırakma eylemi yaptı. Meslek örgütlerinin ‘g(ö)rev’ dediği eyleme, hasta ve yakınları da destek verdi.
Döviz bozmayan ihracatçıya reeskont kredisi yok
Merkez Bankası (MB) yabancı para cinsi reeskont kredisi kullanacak firmalara döviz mevduatlarının bir kısmını TL hesabına çevirme zorunluluğu getirdi.
İmamoğlu: Süleymaniye Camii’nin silüetini bozan inşaat mühürlendi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Süleymaniye Camii’nin önünde yükselen, tarihi yapınının silüetini bozduğunu vurguladığı, İlim Yayma Vakfı’nın binasına ait inşaatın mühürlendiğini açıkladı.
Oscar adayları belli oldu
ABD’deki Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar ödüllerinin 94’üncüsü 27 Mart’ta sahiplerini bulacak. Adaylar bugün açıklandı.