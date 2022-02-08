Akşam Postası / 8 Şubat 2022

Isparta’nın elektrik hasretinin ‘özelleştirilmiş’ hikayesi

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Isparta’da kar yağışının etkili olduğu günlerde kente dört gün boyunca elektrik verilememesi gündemdeki yerini koruyor. Kesintilere dair en büyük eleştiri konusu ise enerji alanındaki özelleştirmeler.

Türkiye, ‘karışıklık olmasın diye’ sadece komite amblemi kullanacak

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, ‘herhangi bir karışıklığa yer vermemek‘ için Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’nda sporcuların kayaklarında sadece komite amblemi kullanılacağını bildirdi.

Sahi, ‘Saray’ın elektrik faturası ne kadar?

HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, elektrik faturalarındaki artışa dikkat çekerken Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin’nın faturasının ne kadar geldiğini sordu.

Ekonomi yazarının hesabı: Petrolü 405 lira ucuza alabilirdik

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, akaryakıt zamlarının yüksek kurla ilişkisini anlattı.

Hablemitoğlu suikastının zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı

Türkiye’ye getirilen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır ‘örgüt üyeliği’ ve ‘tasarlayarak öldürme’ suçlarından tutuklandı.

Nebati, Londra’da yatırımcılara enflasyonu ‘kültürel sebeplerden dolayı’ anlatamamış

Uluslararası haber ajansı Bloomberg, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Britanya’nın başkenti Londra’da düzenlediği toplantıda, yabancı yatırımcılara Türkiye’deki enflasyonun ‘yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseldiğini söylediğini’ belirtti.

Abu Dabi İslam Bankası: Türkiye yatırım listemizde üst sıralarda değil

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) Abu Dabi İslam Bankası, Türkiye’nin yatırım listelerinde üst sıralarda yer almadığını fakat Mısır’ı umut vadeden bir pazar olarak gördüklerini açıkladı.

‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Sedef Kabaş’a 250 bin TL tazminat davası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tutuklu gazeteci Sedef Kabaş’a 250 bin TL’lik tazminat davası açtı.

Nafakada ‘süre sınırı’ düzenlemesi bakanın masasında

Yeni nafaka düzenlemesi taslağına göre, bir eşin diğerine ödediği nafakaya süre sınırı gelebilir.

Sağlık çalışanları bugün g(ö)revde

Hekiminden ebesine, eczacısından veterinere, laborantından yardımcı personele kamu sağlık çalışanları, ekonomik ve özlük hakları için bugün yurt çapında iş bırakma eylemi yaptı. Meslek örgütlerinin ‘g(ö)rev’ dediği eyleme, hasta ve yakınları da destek verdi.

Döviz bozmayan ihracatçıya reeskont kredisi yok

Merkez Bankası (MB) yabancı para cinsi reeskont kredisi kullanacak firmalara döviz mevduatlarının bir kısmını TL hesabına çevirme zorunluluğu getirdi.

İmamoğlu: Süleymaniye Camii’nin silüetini bozan inşaat mühürlendi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Süleymaniye Camii’nin önünde yükselen, tarihi yapınının silüetini bozduğunu vurguladığı, İlim Yayma Vakfı’nın binasına ait inşaatın mühürlendiğini açıkladı.

Oscar adayları belli oldu

ABD’deki Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar ödüllerinin 94’üncüsü 27 Mart’ta sahiplerini bulacak. Adaylar bugün açıklandı.