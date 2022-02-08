Yüzde 125’lik elektrik zammından etkilenen hane sayısı 6 milyondan fazla

Elektrik faturalarında kademeli sisteme geçilmesiyle birlikte 6 milyondan fazla hanenin yüzde 125’lik zamdan etkilendiği hesaplanıyor.

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Türkiye yeni yıla kademeli olarak yüzde 50 ila yüzde 125 arasında değişen elektrik zammı ile girmişti.

Gelen ilk faturalar sonrası tepkiler çığ gibi büyüyünce hükümet kademeli sistemde değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta yüzde 125 zam yiyen 150 kilovatsaat üstü kullanım yapanlar için limitin 210 kilovatsaate yükseltildiğini duyurdu.



Yani Türkiye’deki bir mesken kullanıcısının elektrik zammını yüzde 50 ile sınırlı tutması için günlük 7 kilovatsaat aylık ise 210 kilovatsaaten az kullanım yapması şart. Bunun üzerine çıkıldığında ise kilovatsaat başı fiyat bir anda 1 lira 37 kuruştan 2 lira 6 kuruşa çıkıyor.

AA’nın aktardığına göre Türkiye’de mesken abonesi sayısı 39 milyon.

39 milyon abonenin yüzde 80’i günlük 7 kilovatsaat ve altı elektrik tüketimini kapsayan ilk kademede. Başka bir deyişle yeni yıl itibarıyla yaklaşık 31 milyon 200 bin hanenin elektrik faturası yüzde 50 zamlandı.

Mesken abonelerinin kalan yüzde 20’lik kısmı ise günlük 7, aylık ise 210 kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketiyor. Bu ocak ayı itibarıyla 7 milyon 800 bin mesken kayıtlı yerin elektrik faturası için çok ciddi bir fark demek.



Faturada ilk okuma ve son okuma arasındaki gün sayısı değişiklik gösterebilirken, hesaplamalar ise günlük tüketim üzerinden.

Anketler hükümeti adım atmaya zorluyor

Kabaran faturaların anketlere yansıması sonrası, AKP hükümeti bugün elektrik tarifelerinde yeni değişikliğin sinyalini de vermiş durumda. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, elektrik faturalarına düzenleme geleceğini söyledi.

Metropoll, Gezici, Artıbir, AR-G, Area, Aksoy, ORC, MAK, İEA, TEAM, AKAM’ın ocak anketlerinin ortalamasına göre AKP ve MHP’nin oluşturduğu ‘Cumhur İttifakı‘nın oy oranı şu an yüzde 39,6’da. CHP ve İYİ Parti’nin başını çektiği ‘Millet İttifakı’nda ise oran yüzde 40,5.