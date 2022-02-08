Son 24 saat: 111 bin 96 vaka, 241 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 111 bin 96 vaka, 241 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 452 bin 363 Covid-19 testi yapıldı, 82 bin 168 kişi iyileşti.

Türkiye’de Omicron varyantıyla beraber vaka sayıları hızla yükseliyor. 19 Aralık 2021’de 16 bin 910’a kadar inen günlük Covid-19 vakaları bir haftada 20 bini geçerken ay sonunda 40 binin üstünü görmüş; 4 Şubat’ta ise 111 bin 147’yle rekor tazelemişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “Dün İstanbul’da yaptığımız incelemeler, yoğun bakımda tedavi gören hastaların yüzde 90’ının 60 yaş üzerinde, yaklaşık yüzde 88’inin aşısız veya aşısı eksik kişiler olduğunu göstermiştir. Bu iki bilgi tüm illerimizde hepimiz için uyarıcıdır. Aşılar tam olmalı, büyükler kendini korumalıdır.”