Abu Dabi İslam Bankası: Türkiye yatırım listemizde üst sıralarda değil

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) Abu Dabi İslam Bankası, Türkiye’nin yatırım listelerinde üst sıralarda yer almadığını fakat Mısır’ı umut vadeden bir pazar olarak gördüklerini açıkladı.

İlişkileri yıllardır bölgesel sorunlardan dolayı bozuk Türkiye ile BAE, son dönemde ekonomik bağlarını güçlendirmeye ve aradaki gerilimi azaltmaya odaklanmak adına görüşmeler yürütüyordu.

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan, dün Türkiye’ye gelip Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmüş, iki ülke arasında 10 milyar doları bulan yatırım anlaşması imzalanmıştı. İki ülke merkez bankaları arasında da işbirliği için mutabakat zaptına imza atılmıştı.

Tüm bunlara karşın BAE’deki banka ve yatırımcıların Türkiye’yle ilgili fazla ‘iştahlı’ olmadığı görülüyor.

Abu Dabi İslam Bankası CEO’su Muhammed Abdül Bary, Bloomberg’e verdiği bir röportajda Türkiye’den ziyade Mısır’ın gelecek sunan bir pazar olduğunu söyledi.

Türkiye’nin de değerlendirileceğini fakat bankanın planladığı yatırım listesinde üst sıralarda yer almadığını belirten Abdül Bary, “Mısır’da bir şubemiz var ve bize göre Mısır iyi büyüyen ve umut vadeden bir pazar. Mısır kesinlikle bankanın yatırım seçenekleri arasında yer alıyor” diye ekledi.

Bankanın yatırım yapmayı planladığı alanlar arasında dijital varlıkların da bulunduğunu belirten Abdül Bary, 2022’de Fed’den beş adet faiz artırımı beklediklerini söyledi.