Döviz bozmayan ihracatçıya reeskont kredisi yok

Merkez Bankası (MB) yabancı para cinsi reeskont kredisi kullanacak firmalara döviz mevduatlarının bir kısmını TL hesabına çevirme zorunluluğu getirdi.
Reeskont kredileri, ihracatçılara ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan firmalara MB kaynağından kullandırılan uygun maliyetli bir kredi türü.
Bloomberg HT’nin aktardığına göre, 30 Nisan’a kadar yabancı para reeskont kredisi kullanacak firmalar artık döviz mevduatlarının yüzde 10’unu TL’ye çevirme zorunda.
Aynı uygulamayla ayrıca 1 Mayıs-31 Temmuz arası yabancı para reeskont kredisi kullanacak firmalara döviz mevduatlarının yüzde 20’sini TL’ye çevirme zorunluluğu getirildi.