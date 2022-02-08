Hisarcıklıoğlu bu kez ‘doğru zamanı’ bekledi: Elektrik fiyatları inmeli

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın elektrik faturalarına düzenleme geleceği mesajının ardından elektrik fiyatlarında indirim talep etti.

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Türkiye yeni yıla kademeli olarak yüzde 50 ila yüzde 125 arasında değişen elektrik zammıyla girmişti.

Her ne kadar daha önce açıklanan 150 kilovatsaatlik baraj, yoğun itirazlar sonrası 210 kilovatsaate çıkarılsa da işletme sahipleri bu konuda kendileri için özel bir adım atılmaması durumunda kepenk indirmek zorunda kalacaklarını söylüyor.

Muhalefetin faturalar üzerinden eleştirileri ve ocak ayına ilişkin anketlerin AKP’nin oy kaybının hızlandığına işaret etmesi sonrası Kalın, elektrik konusunda hükümetin ikinci kez geri adım atacağını duyurdu. Kalın, “Çok yakında elektrik faturalarına yeni düzenleme gelecek. Cumhurbaşkanımız da talimatlarını veriyor” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise hükümetten gelen indirim sinyaline ‘manidar‘ bir paylaşımla karşılık verdi.

Elektrik fiyatlarıyla ilgili ülke genelinde iş insanlarımızdan da gelen şikayet ve sıkıntılar karşısında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü @ikalin1’ın açıklamaları olumlu bir gelişme.

Talebimiz, elektrik fiyatlarında indirime gidilmesi ve özellikle küçük işletmelerin korunması. — Rifat Hisarcıklıoğlu (@RHisarciklioglu) February 8, 2022

Hisarcıklıoğlu’nun Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle: “Elektrik fiyatlarıyla ilgili ülke genelinde iş insanlarımızdan da gelen şikayet ve sıkıntılar karşısında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın açıklamaları olumlu bir gelişme. Talebimiz, elektrik fiyatlarında indirime gidilmesi ve özellikle küçük işletmelerin korunması.“

Geçen sefer Erdoğan’ı kızdırmıştı

Hisarcıklıoğlu, dolar kurunun 18 lirayı ulaştığı geçen yılın aralık ayında AKP hükümetine ‘acil önlem‘ çağrısı yapmıştı. TÜSİAD’ın ardından gelen bu çağrı Erdoğan’ı kızdırmıştı.

Erdoğan hükümete yakın A Haber’de çıktığı bir canlı yayında Hisarcıklıoğlu’nu şu sözlerle hedef almıştı: “Türkiye’nin en önemli kuruluşu Odalar ve Borsalar Birliği garip garip açıklamalar yapıyor. Ona bağlı kuruluşlar buna benzer açıklamalar yapıyor. Bizim dayanışma halinde olmamızın gerektiği dönemde kimse, ‘Aşağıdan baskılar geliyor, o yüzden bu açıklamayı yaptık‘ diyemez. En çok baskıyı hükümet görür.”