Nafakada ‘süre sınırı’ düzenlemesi bakanın masasında

Yeni nafaka düzenlemesi taslağına göre, bir eşin diğerine ödediği nafakaya süre sınırı gelebilir.

Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın haberine göre Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın gündem maddeleri arasına aldığı nafaka konusunda taslak hazırlandı.

Buna göre iki yıla kadar evli kalanlarda beş, beş ila 10 yıl süren evliliklerde ise 12 yıl nafaka ödenmesi planlanıyor. 15 yıldan fazla süren evliliklerde de evlilik süresine bakılacak.

Nafaka bitiminde eşin maddi durumu incelenecek, süreye iki-üç daha eklenebilecek.

Boşanma davalarında nafaka hakim tarafından belirleniyor. Uygulamada nafaka ödemesi ‘süresiz’ olabiliyor.

Yeni düzenlemede, 18 yaşını doldurmuş çocuklar eğer işe girerse ya da farklı bir gelir elde ederse nafaka bitirilebilecek.