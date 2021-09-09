Mahkemeden ‘süreli nafaka’ kararı

İstanbul’da beş ay süren evlilik sonrası boşanma davasında mahkeme kocanın iki yıl süreyle eşine ayda bin lira yoksulluk nafakası ödemesine ve iki yılın ardından süreli nafakanın sona ermesine karar verdi.

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Anadolu 15. Aile Mahkemesi’nce S.U.’nun, beş aylık kocası C.U.’ya 24 Ağustos 2020 tarihinde boşanma davası açtığı, buna karşılık C.U.’nun da eşi S.U.’ya 2 Ekim 2020’de karşı dava açtığı belirtildi.

Çekişmeli davada söz alan karşı davacı C.U.’nun avukatı Büşra Kanpalta Köklü, anlaşmalı boşanma teklif ettiklerini belirterek “Yargılama gideri ve ücreti vekalet talebimiz yoktur. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere iki yıl süreyle aylık bin lira tedbir/yoksulluk nafakası ödemeyi kabul ediyoruz. Başkaca bir maddi talebimiz yoktur. Sadece boşanmamıza karar verilsin. Karşılıklı olarak savcılık ve mahkeme olmak üzere tüm şikayetlerimizden vazgeçiyoruz” dedi.

Davacı S.U.’nun avukatı da söz konusu evliliğin devamının mümkün olmadığını belirterek karşı davacının teklifini kabul ettiklerini söyledi.

Gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, tarafların müşterek çocuklarının olmadığını, fikren ve ruhen anlaşamadıkları için çok kısa bir süre bir arada yaşadıktan sonra ayrı yaşamaya başladıklarını, tarafların ‘evlilik birliğinin mutluluğunu el birliyle sağlama’ ve ‘birlikte yaşama‘ yükümlüklerini ihlal ettiklerini belirtti. Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ve ortak hayatın çekilmez hal aldığına kanaat getiren mahkeme, eşlerin eşit kusurlu olduğunu değerlendirerek tarafların boşanmalarına karar verdi.

‘Emsal karar’

Kararı DHA’ya değerlendiren avukat Köklü “Bu çok yerinde, emsal niteliğinde bir karar. Mahkeme, beş aylık evlilik için iki yıllık yoksulluk nafakasına hükmetti, gerekçeli kararında da bu yoksulluk nafakasının iki yıl sonunda kendiliğinden kalkacağına hükmetti” dedi.

Köklü süresiz nafakayla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Tarafların eşit kusurlu bulunduğu davalarda mahkemenin süresiz nafakaya hükmettiği zaman nafakayı ödeyecek eş için bu çok orantısız bir ceza haline geliyor. Yani nitekim çok kısa süren bir evlilik var ortada, taraflar anlaşıyorlar veya eşit kusurlular. Bu zamanlarda süreli nafaka çok kurtarıcı oluyor. Bir noktadan sonra nafakanın kaldırılması davası açmanız gerekiyor ve nafakanın kaldırılması davasında da mutlaka somut deliller öne sürmeniz gerekiyor. Yani karşı tarafın gelirinin arttığına ilişkin veya kendi gelirinin azaldığına ve artık nafaka ödeyecek durumda olmadığına ilişkin. Türkiye’de insanlar kayıtsız da çalışıyorlar sadece nafaka almak için. Artık bu gelir kapısı haline geldi. Bu sebeple sayın mahkemenin verdiği karar çok değerli ve yerinde bir karar oldu.”