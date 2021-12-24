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Yaramazlara biraz batar!

Nafakada ‘devlet destekli’ yeni formül

Adalet Bakanlığı’nın yeni bir nafaka düzenlemesi üzerinde çalıştığı bildirildi.

Buna göre nafakanın evlilik süresiyle sınırlanması, bu süre sonunda nafaka almaya hak kazanan eşin iş bulamaması veya herhangi bir gelirinin olmaması halinde, devletin nafaka ödemeye devam etmesi formülünün benimsendiği belirtildi.


BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın bakanlık kaynaklarından aktardığına göre, yapılacak düzenlemenin Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yanı sıra kadın örgütlerinin de görüşü alınarak Meclis’e sunulması düşünülüyor.

Üst düzey bir bakanlık yetkilisi, böyle bir düzenleme halinde devlete maliyetinin de hesaplanması gerektiği belirtilerek, “Bunun bütçeye yükü nedir, buna bakılıyor. Meclis’e gelmesinin gecikmesinin nedeni de bu. Eğer kadınlar da buna ‘Evet’ derse, gelecek yıl içinde bu düzenleme Meclis gündemine gelebilir” bilgisini paylaştı.

Adalet Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı bir başka düzenleme ise ‘çekişmeli boşanma‘nın kolaylaştırılması.

AKP’nin yılbaşından sonra Meclis gündemine getirmeyi planladığı yargı paketine koymayı planladığı düzenleme yasalaşırsa, boşanmak için tüm anlaşmazlıkların karara bağlanması beklenmeyecek.

Çekişmeli boşanma davalarında, taraflar tazminat, velayet, nafaka, eşler arasında kusurun kimde olduğu gibi etkenler boşanma davalarının uzamasına neden oluyor.

Meclis’e sunulması düşünülen düzenlemede ise mahkeme, velayet ve nafaka konusunda anlaşılması halinde boşanma kararı verilebilecek. Tazminat ve diğer uyuşmazlık konularında ise dava, boşanma sonrasında devam edip karara bağlanabilecek. Bu konuda aile arabuluculuğu mekanizmasının da işletilebileceği belirtildi. Ancak, arabuluculuk, aile içi şiddet nedeniyle açılan boşanma davaları için uygulanmayacak.

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