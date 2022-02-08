İmamoğlu: Süleymaniye Camii’nin silüetini bozan inşaat mühürlendi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Süleymaniye Camii’nin önünde yükselen, tarihi yapınının silüetini bozduğunu vurguladığı, İlim Yayma Vakfı’nın binasına ait inşaatın mühürlendiğini açıkladı.

Fotoğraflar: Twitter

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, 3 Şubat’ta Twitter’da Fatih ilçesindeki binanın inşaatının fotoğrafını paylaşmış, yanına şu notu düşmüştü: “Süleymaniye’nin önünde yükselen bu yapı İlim Yayma Vakfı’nın yaptığı yeni binası. Nisan 2019’da dönemin İBB’si projesini yapıyor, koruma kurulundan onaylatıyor ve inşaata başlanıyor. İzinli! olsa da Süleymaniye Camii silueti gibi bir hazineye bu yapılan zulümdür. Yapmayın!”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu İlim Yayma Vakfı’ndan gelen yanıtta bölgenin tarihi silüetine uygun ve inşaat alanı daha küçük bir bina yapıldığı ve bu sayede Süleymaniye Camisi’nin daha iyi görünür olmasına katkı sağlayacağı belirtilmişti.

Bunun üzerine İBB, Süleymaniye Camii’nin görünümünü etkileyen yapı için acil durdurma istemişti.

Vakfın açıklamasında ise “Süleymaniye’nin silüetinin korunması için üzerimize düşen her tür fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz” ifadeleri kullanılmıştı. İBB başkanı açıklamayı olumlu bulmuştu.

İmamoğlu Twitter’dan şu paylaşımı yaptı: “Bir vakıf tarafından yapımı devam eden ve Süleymaniye Camii’nin silüetini bozan yurt inşaatının durdurulması için tanıdığımız süre doldu. İnşaat, ekiplerimiz tarafından mühürlendi. İstanbul’un tarihi ve manevi değerlerini korumada taviz vermeyeceğiz.”