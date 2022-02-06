İmamoğlu: Süleymaniye Camii’nin kimliğine uygun projeler hazırlayacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Paydaşlarla iş birliği içerisinde Süleymaniye Camii’nin tarihi kimliğine uygun yenileme avan projeleri hazırlayacağız” dedi.

Fotoğraf: Twitter

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, 3 Şubat’ta Twitter’da Fatih ilçesindeki binanın inşaatının fotoğrafını paylaşmış, yanına şu notu düşmüştü: “Süleymaniye’nin önünde yükselen bu yapı İlim Yayma Vakfı’nın yaptığı yeni binası. Nisan 2019’da dönemin İBB’si projesini yapıyor, koruma kurulundan onaylatıyor ve inşaata başlanıyor. İzinli! olsa da Süleymaniye Camii silueti gibi bir hazineye bu yapılan zulümdür. Yapmayın!”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu İlim Yayma Vakfı’ndan gelen yanıtta bölgenin tarihi silüetine uygun ve inşaat alanı daha küçük bir bina yapıldığı ve bu sayede Süleymaniye Camisi’nin daha iyi görünür olmasına katkı sağlayacağı belirtilmişti.

Bunun üzerine İBB, Süleymaniye Camii’nin görünümünü etkileyen yapı için acil durdurma istemişti. Koruma Bölge Kurulu’na başvuran İBB, yapı projesinin yürürlükteki imar planına ve yönetmeliğe aykırı olduğunu vurgulamıştı.

Vakfın bugünkü açıklamasında şunlar kaydedilmişti: “Kamuoyundaki tartışmaları gidermek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara çağrımızdır; Süleymaniye, İstanbul’un ruhudur. İlim Yayma Vakfı’nın varlık sebebi bu ruhun korunmasıdır. Süleymaniye’nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz. Süleymaniye’nin silüetinin korunması için üzerimize düşen her tür fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşları, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet ediyoruz. Vakfımızın bu çağrısının Süleymaniye Külliyesi ve çevresine ilişkin imar planı ve yenileme avan projelerinin tadilatına öncülük yapması ve Süleymaniye bölgesinde üçüncü kişilerce yapılacak yeni inşaatlara iyi bir örnek olması temennisiyle.”

‘Tarihsel kimliğe ve değere aykırı projelere izin vermeyeceğiz’

İmamoğlu ise İlim Yayma Vakı’nın açıklmasını olumlu bulduğunu belirttiği Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Süleymaniye Camii’nin ruhunu bozan ve silüetinin önüne geçen yapı konusunda mülk sahiplerinin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek konusunda yaptıkları açıklama kamusal vicdana ve yasal dayanaklara uyma konusunda olumlu bir gelişmedir.

Binanın yapıldığı parsel ve adanın onaylı olduğu söylenen avan projesi İBB tarafından onaylanmamıştır. Alanda avan proje yapma ve onaylama yetkilisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’dir. Bu yapının yapıldığı alan ve yapı bu proje içerisinde tekrar ele alınacaktır.

Paydaşlarla iş birliği içerisinde Süleymaniye Camii’nin tarihi kimliğine uygun yenileme avan projeleri hazırlayacağız. Bunun dışında Süleymaniye’nin tarihsel kimliğine ve değerine aykırı proje ve uygulamalara, yenileme alanları avan proje onay makamı olarak izin vermeyeceğiz.”