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Yaramazlara biraz batar!

11 belediye başkanının talebi: Akaryakıta vergi muafiyeti ve avantajlı elektrik tarifesi

CHP’li 11 belediye başkanı, ortak yazılı açıklama yayınladı.

Ortak açıklamada, belediyelerin faaliyet gösterdiği alanlarda ciddi fiyat artışları görüldüğü, bunun yerel yönetimleri hizmet üretmede zorlar hale getirdiği belirtildi.


Belediye başkanları, metro-tramvayda elektrik, otobüsler için de motorin zamlarının, bilet fiyatı artışlarını ‘kadük‘ hale getirdiği belirtilerek merkezi yönetimin adım atması istedi.

Ayrıca, belediyelerin kullandığı akaryakıta ÖTV ve KDV muafiyeti ile daha ucuz elektrik talep edildi.

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