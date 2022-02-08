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‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Sedef Kabaş’a 250 bin TL tazminat davası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tutuklu gazeteci Sedef Kabaş’a 250 bin TL’lik tazminat davası açtı.

Fotoğraf: AA

Kabaş, 14 Ocak’ta katıldığı TELE 1’deki programda, “Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur” dedikten sonra önceki gece gözaltına alınmış ve ertesi gün ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten tutuklanmıştı.


Tazminat davasını duyuran gazetecinin avukatı Uğur Poyraz, dava açıldığını Twitter’dan duyurarak, “Cezaevinde Sedef Kabaş iddianame beklerken bugün Erdoğan’ın açtığı 250 bin liralık manevî tazminat davasının dilekçesi tebliğ edildi” yazdı.

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