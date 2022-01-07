Akşam Postası / 7 Ocak 2022

Boğaziçi protestoları: Erdoğan’ın hedef gösterdiği öğrenciler 94 gün sonra özgür

Fotoğraf: Boğaziçi Direnişi

Boğaziçi Üniversitesi’nin ‘kayyım rektörü’ Mehmet Naci İnci’nin şikayetiyle tutuklanan ve 94 gündür cezaevinde bulunan öğrenciler Berke Gök ve Perit Özen’in aralarında bulunduğu 12 öğrenci bugün hâkim karşısına çıktı. Hâkim Talip Ergen, Gök ve Özen’in yurtdışı çıkış yasağı ve haftada bir gün karakola imza verme şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

Diken’in başvurusunda AYM’den ‘pilot karar’: Erişim engeli hak ihlali

Anayasa Mahkemesi (AYM), Diken’in, haber sitelerine getirilen erişimin engellenmesi kararlarının ifade ve basın özgürlüklerinin ihlali olduğuna ilişkin başvurusunu haklı buldu. Karar gerekçesiyle yayınlandı.

AKP’nin ‘haciz teklifi’ne tepki: Ülke işgal edilse bu yapılmaz!

AKP’nin Meclis’e sunduğu ve görüşmelerine başlanan torba kanun ile yabancı merkez bankalarının, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nda (MB) tutulan varlıkları için “Haczedilemez, üzerlerine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulamaz” düzenlemesi getirilmesi hedefleniyor.

Yazar Sevan Nişanyan, Yunanistan’ı terk etmek şartıyla serbest

Fotoğraf: Facebook

Yunanistan, oturma izni yenilenmediği gerekçesiyle tutukladığı yazar Sevan Nişanyan’ı ülkeyi terk etmesi şartıyla serbest bıraktı.

Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu’ndan İBB törenine katılmayan kurumlara tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’nin 14 tesisten oluşan temel atma ve açılış törenine davet edilen kamu görevlilerinin törene katılmamasını eleştirdi.

Modacı Şansal’a saldırıda 12 beraat, bir ceza

Modacı Barbaros Şansal’ın İstanbul’daki Atatürk Havalimanı’nda saldırıya uğramasına ilişkin görülen davada bir sanık ceza alırken, 12 kişi beraat etti.

İmamoğlu’nun açıp İçişleri’nin el koyduğu yolsuzluk dosyalarında neler var?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanan ancak İçişleri Bakanlığı’nın el koyduğu yolsuzluk dosyalarının bazılarında detaylar ortaya çıktı.

Eyüp Aksu, İBB’ye karşı bir dava daha kaybetti: ‘Ehliyeti yok’

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu İstanbul Büyükşehir Belediyesi‘ne (İBB) karşı açtığı bir davayı daha kaybetti.

Bakanlık, GDO’lu iki gene izin verdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, genetiği değiştirilmiş (GDO) bir mısır ve bir soya geninin hayvan yemi amaçlı kullanılmasına 10 yıl süreyle izin verdi.

BBC seçti: 2022’de izlenmesi gereken 22 film

BBC’nin film eleştirmenleri 2022’de vizyona girecek filmlerden ‘izlenmesi gereken’ 22 filmi seçti.

AKP’li belediye, Kanal İstanbul’dan arsa satın alacak

Başakşehir Belediyesi, Kanal İstanbul’un çevresine kurulacak Yenişehir’in sınırları içinde toplam 27 bin metrekarelik arsa satın alacak. Kentsel dönüşümde kullanılmak üzere alınacağı belirtilen arazilerin değeri takdir komisyonu tarafından daha sonra belirlenecek.

Fed’in faiz artışları TL’deki kayıpları daha da derinleştirebilir

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışında daha ‘agresif’ olacağın sinyalini vermesinin, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülke para birimlerini daha da etkilemesi bekleniyor.

Bilim kurulu üyesi: Omicron piki şubatın ilk iki haftasına kadar beklenebilir

Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener, salgında Omicron varyantı nedeniyle şubat ayının ilk haftalarında pik görüleceğini söyledi.

İmamoğlu’ndan ‘yaz saati’ videosu: Uzmanlar ve vatandaşlar ne anlattı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kalıcı yaz saati uygulamasını eleştirdiği videosunda uzmanların ve vatandaşların görüşlerine yer verildi.