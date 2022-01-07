Bakanlık, GDO’lu iki gene izin verdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, genetiği değiştirilmiş (GDO) bir mısır ve bir soya geninin hayvan yemi amaçlı kullanılmasına 10 yıl süreyle izin verdi.

Ayrıca, 10 yıllık kullanım süresi dolan genetiği değiştirilmiş (GDO) iki mısır geninin hayvan yemi amaçlı kullanım izni iptal edilirken, bir çeşit enzimin de 10 yıl süreyle üretimine izni verildi.

Böylece kullanımdaki, izin verilen genetiği değiştirilmiş 13 soya, üç enzim ve 23 mısır çeşidi oldu.

Zehir salgılayan GDO’lu besinler genetik mühendisliği tarafından geliştirilen yöntemlerle DNA’sı değiştirilen bitki türlerinden elde ediliyor. Bir organizmaya başka bir organizmadan DNA aktarılarak, o organizmanın DNA’sıyla oynanıp genetiği değiştiriliyor.

Dünya çapında en çok mısır, soya, şeker pancarı, pamuk ve kanolanın genetiğiyle oynanıyor.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında biyogüvenlik kararları yayınlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 20 numaralı biyogüvenlik kararıyla, Livzym Biyoteknoloji Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin başvurusuyla modern biyoteknolojik yöntemlerle enzim kapasitesi geliştirilmiş Aspergillus Oryzae LİVZ-105 ile endüstriyel Proteaz/ Mukorpepsin (EC3.4.23.23) enziminin üretimine 10 yıl süreyle izin verildi.

GDO’lu iki mısırın kullanım izni iptal edildi

Dünya’dan Ali Ekber Yıldırım’ın haberine göre bakanlığın 21 ve 22 numaralı biyogüvenlik kararıyla 24 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Derneği İktisadi İşletmesi, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği İktisadi İşletmesi(BESD-BİR) ve Yumurta Üreticileri Merkez Birliği’nin (YUM-BİR) başvurusu ile yem amaçlı kullanılmasına izin verilen genetiği değiştirilmiş (GDO) Bt11xGA21 ve 1507×59122 mısır çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılmasına ilişkin izin, süresi dolduğu için iptal edildi.

Soya ve mısır genine izin verildi

Diğer yandan Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği İktisadi İşletmesi’nin (BESD-BİR) başvurusu üzerine bakanlığın 23 numaralı biyogüvenlik kararıyla genetiği değiştirilmiş GDO’lu ‘4114’ mısır çeşidine, 24 numaralı kararı ile genetiği değiştirilmiş SYHT0H2 soya çeşidinin hayvan yemlerinde 10 yıl süreyle kullanılmasına izin verildi.