BBC seçti: 2022’de izlenmesi gereken 22 film

BBC’nin film eleştirmenleri 2022’de vizyona girecek filmlerden ‘izlenmesi gereken’ 22 filmi seçti.

Nicholas Barber ve Caryn James’in seçtiği filmlerin listesi şöyle:

A Hero

Fotoğraf: IMDb

Usta yönetmen Asghar Farhadi’nin filmi bu yılki en iyi uluslararası film Oscar’larında kısa listede. Filmin kusurlu ama sempatik kahramanı, borcu nedeniyle hapiste olan Rahim, iki günlük izinle dışarı çıktığında borcundan kurtulmanın yollarını arıyor.

Filmde bir kez daha, günümüz İran’ında gelenek, ahlak, siyaset ve değişen toplumdaki çatışma Farhadi’nın karakterlerinde vücut buluyor.

(Vizyon tarihi 7 Ocak)

Belle

‘Güzel ve Çirkin’in siber punk versiyonu anime film, geçen yıl Cannes Film Festivali prömiyerinde 14 dakika boyunca ayakta alkışlanmıştı. Japon yönetmen Mamoru Hosoda’nın göz kamaştırıcı animesi, peri masalı romantizmini, lise pembe dizisini, süper kahraman hikayesini ve bilim kurgu gizemini bir arada sunuyor. Bunun da ötesinde film her karenin sonsuz gibi görünün küçük detaylarla parıldadığı teknik bir mucize. Filmde gerçek dünyada şarkı söyleyemeyecek kadar utangaç liseli bir kız sanal dünyada çok ünlü bir pop yıldızı oluyor. Herkes bu yıldızın gerçek kimliğini çözmeye çalışırken, Belle sanal ortamda tanıştığı ‘Çirkin’in kim olduğunu çözmeye çalışıyor.

(Vizyon tarihi 14 Ocak)

The Batman

Fotoğraf: WB

Robert Pattison’ın Batman kostümünü giydiği filmin yönetmeni Matt Reeves, kendi Batman versiyonunu ‘Kurt Cobain’den esinlenmiş ‘grungy’ bir süper kahraman’ olarak anlatıyor.

Pattinson, suç şehri Gotham’ı kurtarmasının henüz ikinci yılında olan ve acımasız Riddler’a (Paul Dano) karşı koyarken yolunu bulmaya devam eden bir kahramanı canlandırıyor. Colin Farrell, protez katmanlarının altında, Penguen rolünde.

Filmin karanlık atmosferine rağmen tanıtımların birinde Kedi Kadın’a (Zoe Kravitz) “Ne kadar çok kedin var” diyen Batman, izleyicilere mizah da sunulacağının habercisi.

(Vizyon tarihi 4 Mart)

Everything Everywhere All at Once

‘Daniels’ olarak tanınan yönetmen ikilisi (Daniel Kwan and Daniel Scheinert) ismi ‘kontrollü kaosu’ çağrıştıran yeni filmlerinde bilimkurgu alanına giriyor. Michelle Yeoh, çoklu evrenlerde kendisinin farklı versiyonları olabilen kadını canlandırıyor. Filmin diğer başrolü Jamie Lee Curtis.

Turning Red

Fotoğraf: Pixar

Bu animasyon filmi, tek başına bir kadın tarafından yönetilmesi, Kanada’da geçmesi ve Asya kökenli bir karakterin başrolde olmasıyla Pixar filmleri arasında ilklere imza atıyor. Filmde strese girdiği zaman dev bir kızıl pandaya dönüşen 13 yaşındaki çalışkan öğrenci Mei’nin hikayesi anlatılıyor.

(Vizyon tarihi 11 Mart)

Nope

Film hakkında şu anda Daniel Kaluuya, Keke Palmer ve Steven Yeun’un başrollerinde olduğu ve Akademi ödüllü Jordan Peele’in yönettiği dışında pek bir şey bilinmiyor. Yönetmenin ilk iki filmi ‘Get Out’ ve ‘Us’ da hikayelerini ele vermeyen isimlerle gösterilmiş ancak hayal gücünün yüksek olduğu tüyleri diken diken eden korku filmleri olarak izleyici karşısına çıkmıştı.

(22 Temmuz)

The Northman

Fotoğraf: Focus Features

Robert Eggers’ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, izleyiciyi 10’ncu yüzyıl İzlanda’sına götürüyor. Bir prensin öldürülen babasının intikamını alma hikayesini anlatan film, oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor: Alexander Skarsgard, Willem Dafoe, Taylor-Joy, Nicole Kidman, Björk ve Ethan Hawke.

(Vizyon tarihi 22 Nisan)

Killers of the Flower Moon

Usta yönetmen Martin Scorsese 26’ncı filminde bir kez daha açgözlülük, hırs ve suçla ilgili gerçek bir hikaye anlatıyor. 1920’lerde Osahe kabilesinin öldürülen yedi üyesine odaklanan film, kurgu olmayan bir kitap uyarlaması. Oyuncu kadrosu izleyicinin Scorsese filmlerinden alışık olduğu isimler: Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Jesse Plemons.

The Woman King

Gina Prince-Bythewood’un yönettiği film 19’uncu yüzyılda geçen iki güçlü kadının hikayesine odaklanıyor. Viola Davis ve Lashana Lynch’i başrollerinde olduğu film, dönemin en güçlü Afrika bölgelerinden Dahomey Krallığı’nda geçiyor.

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One)

Film adından da anlaşılacağı üzere iki bölümden oluşan serinin ilk kısmı. ‘The Lego’ filminin yaratıcıları Phil Lord ve Christopher Miller’ın elinden çıkan film animasyon türünde.

(Vizyon tarihi 7 Ekim)

The Unbearable Weight of Massive Talent

Fotoğraf: Lionsgate

Nicolas Cage filmde kendisininsin kurgu versiyonunu canlandırıyor. Kurgu Nicolas’ın 1 milyon dolar karşılığında bir hayranının İspanya’daki doğum gününe katılmayı kabul etmesi üzerine yaşananları anlatan film, oyuncunun gerçek kariyerindeki filmlere göndermelerle dolu.

(Vizyon tarihi 22 Nisan)

The Worst Person in the World

Şanslıysanız, 20’li yaşlarınızı çocukken sahip olduğunuz kısıtlamaların ve daha sonra gelen sorumlulukların hiçbirini yaşamadan atlatabilirsiniz. Ama tüm bu özgürlükle ne yapmalısınız? Yönetmen Joachim Trier’in acı tatlı romantik komedisi The Worst Person in the World’de Julie’yi (Renate Reinsve) şaşırtan soru bu. Festivalde ve ön gösterimde izleyenlerin dünyanın en iyi filmlerinden biri olarak nitelendirdiği film, Rotten Tomatos’da tam puana yakın aldı.

(Türkiye’de geçen ay göstermideydi)

Don’t Worry Darling

Yönetmeni Olive Wilde ile başrol oyuncularından pop yıldızı Harry Styles’ın gerçek hayatta sevgili olması nedeniyle magazin gündeminde sık sık yer alan film psikolojik gerilim türünde.

‘Midsommar’ ve ‘Little Women‘ filmlerinden tanınan Florence Pugh, 50’lerde kocasının (Styles) karanlık sırları olduğundan şüphelenen bir ev kadınını canlandırıyor.

(Vizyon tarihi 23 Eylül)

She Said

Bu filmde kahramanlar gazeteciler… Carey Mulligan ve Zoe Kazan, tecavüz ve cinsel saldırıdan hapis yatan yapımcı Harvey Weinstein hakkındaki haberleri ortaya çıkaran New York Times araştırmacı muhabirlerini oynuyorlar. Kameranın arkasındaki kadınsa Netflix dizisi Unorthodox’un Emmy ödüllü yönetmeni Maria Schrader.

(Vizyon tarihi 18 Kasım)

Babylon

Oscar adayı La La Land’de Hollywood’un altın çağına sevgisini gösteren Damien Chazelle, bu kez sessiz film döneminin sona erdiği 20’lerin Hollywood’unda bir hikaye anlatıyor. Tarihi figürlerle kurgu karakterlerin karışımı filmde Brad Pitt yeni teknolojilere uyum sağlamakta zorlanan bir yönetmeni, Margot Robbie ise dönemin en ünlü oyuncularından birini canlandırıyor.

(Vizyon tarihi 25 Aralık)

Top Gun: Maverick

Fotoğraf: Paramount Pictures

Geçen yıl da bu listede yer alan ve ondan önce 2020’de gösterime gireceği duyurulan devam filminin bu yıl vizyona girebileceğine dair umutlar yüksek, en azından Tom Cruise 60 yaşına girmeden önce…

Cruise’u yeniden pilot gözlükleri ve bomber ceketiyle görmek isteyenler için harika bir fırsat. Filmde ayrıca Jennifer Connelly, Jon Hamm, Ed Harris ve Miles Teller rol alıyor.

( Vizyon tarihi 27 Mayıs)

Avatar 2

Yönetmen James Cameron’la ilgili bilinen iki şey varsa o da acele ettirilemeyeceği ve suyu sevdiği. 2009’da gösterime giren ve tüm zamanların en çok gişe hasılatı yapan Avatar’ın devam filmi yıllar sonra vizyona girecek.

Yeni film, mavi tenli Neytiri’nin (Zoe Saldana) ve onun insan kocası Jake’in (Sam Worthington) artık anne baba olduğu ve dünyalıların iklim krizini hala çözemediği Pandora gezegenine geri dönüyor. Aksiyonun çoğu su altında geçiyor ve film 900 bin galon (3,3 milyon litre) suda çekilmiş.

(Vizyon tarihi 16 Aralık)

Lightyear

Toy Story filmlerinin kahramanlarından Buzz Lightyear sonunda kendi filmine kavuşuyor. Angus MacLane’in yönettiği, Pete Docter’ın senaryosunu yazdığı filmde astronot Buzz’ı Chris Evans seslendiriyor.

(Vizyon tarihi 17 Haziran)

Elvis

Baz Luhrmann (The Great Gatsby, Strictly Ballroom, Romeo + Juliet, Moulin Rouge) sounda geri döndü. Rock’n’Roll kralı Elvis Presley’nin hayatını anlatan filmde efsane müzisyeni Austin Butler, eşi Priscilla’yı Olivia DeJonge ve menajerini Tom Hanks canlandıracak.

(Vizyon tarihi 24 Haziran)

Blonde

Film yapımcıları için cazibesi tükenmez görünen Marilyn Monroe olarak platin sarsısı peruğu takma sırası Ana de Armas’ta.

Blonde, Joyce Carol Oates’in, okuru günümüzde dünyanın en muhtaç, en seksi ve en trajik biçimde sömürülen film yıldızı olarak bilinen 1950’lerin ve 60’ların yıldızı Monroe’nun zihnine götüren romanına dayanıyor. Yönetmen koltuğunda ise Andrew Dominick var.

Black Panther: Wakanda Forever

Chadwick Boseman sadece Kara Panter’in yıldızı değil, Hollywood’un Afrikalı ve Afro-Amerikalı karakterleri temsilinde devrim yaratan ilham verici bir figürdü. Ağustos 2020’de kanserden öldükten kısa bir süre sonra, Marvel’in patronu Kevin Feige, başka kimsenin T’Challa, yani Kara Panter’i oynayamayacağını duyurdu.

Bu, yönetmen ve senaristlerinden Ryan Coogler’ı son derece zor bir görevle karşı karşıya bıraktı: Serinin baş karakteri olmadan tatmin edici bir Black Panther devam filmi nasıl yapılır?

Kesin olarak bildiğimiz tek şey, T’Challa’nın eski kız arkadaşı Lupita Nyong’o ve kız kardeşi Shuri’yi canlandıran Letitia Wright da dahil olmak üzere önceki filmin oyuncu kadrosu ve ekibinin neredeyse tamamının geri döneceği. Çizgi romanlarda Shuri, kardeşi komadayken Kara Panter yerine geçmişti. Yine benzer bir durum yaşanabilir mi?

(Vizyon tarihi 11 Kasım)

Knives Out 2

Rian Johnson’ın 2019 yapmı filminin devamında yine özel detektif Benoit Blanc rolünde Daniel Craig var. Oyucu kadrosuna Edward Norton, Janelle Monáe ve Dave Bautista’nın eklendiği filmde cinayet gizemi bu kez Yunanistan’da çözülecek.