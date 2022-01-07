Eyüp Aksu, İBB’ye karşı bir dava daha kaybetti: ‘Ehliyeti yok’

AYŞEGÜL KASAP

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu İstanbul Büyükşehir Belediyesi‘ne (İBB) karşı açtığı bir davayı daha kaybetti.

Mahkeme 750 minibüsün taksiye dönüştürülmesi projesinde İBB’yi haklı bularak, yürütmenin durdurulmasını reddetti.

Fotoğraf: Reuters

Aksu ve beraberindekileri Bağcılar’daki İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne 750 ‘M’ plakalı minibüsün taksiye çevrilmesi kararının iptali istemini içeren dilekçeyi sunmuştu.

Aksu dilekçeyi sunduktan sonra şöyle demişti: “UKOME’nin aldığı minibüsün taksiye dönüşüm kararı kanunlara, hukuka, yönetmenliğe kesinlikle aykırıdır. Bugün bu kararın iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açtık, davayı takip ediyoruz.”

Mahkeme bunun üzerine Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında kabul edilen 750 minibüsün taksiye dönüştürülmesi konusunda İBB’den bazı belge ve bilgiler istemek için yürütmenin durdurulmasına karar vermişti.

Aksu daha önce Toplu Ulaşım Hizmetleri Kalitesi Değerlendirme Sistemi’ndeki (TUDES) bazı maddelerin iptal edilmesi için de İBB’ye dava açmış ve davayı kaybetmişti.

İTEO’nun iptal edilmesini istediği maddeler arasında ‘taciz ve dolandırıcılık suçu işleyen şoförlerin taksicilik yapmasının engellenmesi‘ de vardı. Başka deyişle, bu suçlardan dolayı ruhsatı iptal olmuş taksicilerin yeniden göreve dönmelerinin önü açılmak istenmişti.

‘İşlem hukuka uygun’

İstanbul 10’uncu İdare Mahkemesi, 750 minibüsün taksiye dönüştürülmesi projesinde ‘İşlem hukuka uygun’ diyerek oybirliğiyle yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı.

Davacı tarafın ehliyeti olmadığı vurgulanan mahkemede ilgili kanun maddesine atıf yapılarak kararda şöyle denildi: “İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilecekleri hükme bağlanmıştır. Dosyanın incelenmesinden, olayda yukarıda anılan kanun hükmünde öngörülen şartların gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verildi.”