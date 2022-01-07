MetroPOLL’ün kurucusu: ‘Kararsızlar’daki ‘cumhur ittifakı’ kökenliler belirleyici

MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar ‘seçimin en önemli belirleyicilerinden birisinin kararsızlar kitlesi içindeki 12 puanlık ‘cumhur ittifakı’ kökenliler olduğunu’ söyledi.

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Sencar’ın dün paylaştığı MetroPOLL verilerine göre kararsızlar, cevap vermeyenler ve protesto oy kullananları oluşturan ‘kararsızlar kitlesi’nin üçte biri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ‘beğendiğini’ söylerken; ‘beğenmediğini’ söyleyenlerin oranı yarıdan fazla.

Bunun yanında bugün paylaşılan verilere göre söz konusu yüzde 25,9’luk kitlede ‘cumhur ittifakı’na daha yakın olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 10. ‘Millet ittifakı‘na yakın olduğunu söyleyenlerde ise bu oran yüzde 7,3.

MetroPOLL verilerine göre ‘kararsızlar kitlesi’ içerisinde 24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerinde ‘cumhur ittifakı’na oy kullanan yüzde 12’lik kısmın yüzde 7,2’lik çoğunluğu hala kendini ‘cumhur ittifakı’na yakın hissediyor.

Sancar dünkü paylaşımında şunları söylemişti: “Rakip güçler arasındaki fark çok azsa ayrıntılar çok önemlidir. AKP ve MHP kökenli kararsızlara dikkat. Geri gitme eğilimleri yüksek. Yaklaşık 8 puanlık bir kitle. Kritik bilgiler ayrıntıda gizlidir.”

Bugünkü paylaşımında söz konusu görüşünü hatırlatan kamuoyu araştırmacısı şunları kaydetti: “Daha önce de ifade edildiği gibi yapılacak seçimin en önemli belirleyicilerinden birisi kararsızlar kitlesi içindeki 12 puanlık Cumhur İttifakı kökenlilerdir. Bu konunun hala anlaşılmadığı kanısındayım.”