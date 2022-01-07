İmamoğlu’ndan ‘yaz saati’ videosu: Uzmanlar ve vatandaşlar ne anlattı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kalıcı yaz saati uygulamasını eleştirdiği videosunda uzmanların ve vatandaşların görüşlerine yer verildi.
Kalıcı saat uygulamasıyla, ‘yaz-kış saati‘ uygulaması 2016’da kaldırılmış, sürekli yaz saati uygulanmaya başlanmıştı. Özellikle sabah saatlerinde vatandaşlar henüz Güneş doğmadan işe ve okula gitmeye başlamıştı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından bugün saat 07:17’de paylaşılan videoda, karanlıkta işe gitmek zorunda kalanların görüntülerine ve anlatımlarına yer verildi.
Anaokulu öğretmeni Senem Esen, yaz saati uygulaması öncesi işe yürüyerek ve müzik dinleyerek gittiğini, yolculuğun keyifli olduğunu söylerken, yeni uygulamada karanlıkta evden çıkıp karanlıkta eve döndüğünü anlattı.
Klinik psikolog Gülşah Ergin, çocukların okula gitme istediğinde düşüş olduğunu ifade etti.
İş insanı Pelin Yüksel Gümrük, iki çocuğunu okula bırakmasının ardından işe gittiğini belirtirken, çocuklarının yarı uykulu okulla gittiğini kaydetti.
Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Özdağ ise bu uygulamayla 6 milyar liralık tasarruf yapıldığı iddiasını reddetti.