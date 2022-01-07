İmamoğlu’ndan ‘yaz saati’ videosu: Uzmanlar ve vatandaşlar ne anlattı?

Son yılların en büyük değer kaybı sonrasında TL’yi destekleme adına getirilen kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının büyüklüğü 90 milyar TL’nin üzerine çıksa da, yüksek enflasyon ve belirsizlik nedeniyle döviz bozdurarak yeni sisteme geçiş oldukça düşük. Reuters’a konuşan üst düzey bir AKP’li yetkili temel beklenti olan dövizden TL’ye dönüşün tam olarak gerçekleşemediğini kabul etti.