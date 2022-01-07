Son 24 saat: 63 bin 214 vaka, 157 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 63 bin 214 vaka, 157 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 406 bin 796 Covid-19 testi yapıldı, 29 bin 917 kişi iyileşti.

Omicron varyantıyla beraber vaka sayıları hızla yükseliyor. 19 Aralık 2021’de 16 bin 910’a kadar inen günlük Covid-19 vakaları bir haftada 20 bini geçerken ay sonunda 40 binin üstünü görmüş; dün ise 69 bine dayanmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “Omicron kaynaklı vaka artışları hastanelere henüz benzer düzeyde yansımadı. Fakat bu varyantın diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için elimizde yeterli veri yok. Hastalığı hafif geçiririm düşüncesiyle tedbirleri asla ihmal etmeyin.”