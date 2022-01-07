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Yaramazlara biraz batar!

Yazar Sevan Nişanyan, Yunanistan’ı terk etmek şartıyla serbest

Yunanistan, oturma izni yenilenmediği gerekçesiyle tutukladığı yazar Sevan Nişanyan’ı ülkeyi terk etmesi şartıyla serbest bıraktı.

Fotoğraf: Facebook

Yunanistan’daki Ermenistan Büyükelçiliği’nin duyurduğuna göre Siros İdare Mahkemesi bugün Nişanyan’ın serbest bırakılmasına karar verdi. Yazar, 15 gün içinde gönüllü olarak ülkeyi terk etmekle yükümlü.


Büyükelçiliğin açıklamasında Nişanyan’ın vatandaşı olduğu Ermenistan’a gidecebileceği kaydedildi.

Serbest bırakılan Nişanyan Facebook üzerinden paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı: “Sekiz gün tutukluluğun ardından bugün serbest bırakıldım. Dostluk ve sevgi mesajı ileten on binlerce güzel insana candan merhaba.”

Nişanyan, İzmir’in Selçuk ilçesindeki Şirince’de SİT alanındaki araziye ev yaptığı gerekçesiyle bulunduğu Foça Açık Cezaevi’nden 2017 yılında firar edip Yunanistan’a kaçmıştı. Üç yıl hapiste tutuklu kaldıktan sonra kaçan Nişanyan’a 11,5 yıl hapis cezası verilmişti.

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