Yazar Sevan Nişanyan, Yunanistan’da tutuklandı: Deport edilebilir

Yunanistan, oturum izni yenilenmediği gerekçesiyle yazar Sevan Nişanyan’ı tutukladı.

Fotoğraf: Facebook

Nişanyan’ın eşi Ira Tzourou, Facebook hesabındaki paylaşımında haberi duyurdu. Tzourou, Ermenistan vatandaşı eşinin Türkiye’ye deport edilme ihtimalinden söz etti.

Tzouro’nun Facebook’taki paylaşımı şöyle: “Yunanistan, Ermenistan vatandaşı Sevan Nişanyan’ı Türkiye’ye deport etme kararı almak üzere… 29 Aralık 2021’de Yunan vatandaşıyla evli olması vesilesiyle aldığı oturumu yenilemeyen Yunanistan makamları, Sevan Nişanyan’ı 30 Aralık günü kibar bir hileyle karakola kendi arzusuyla götürüp, 1 saat beklettikten sonra oturumunun bir gün önce bitmesi nedeniyle tutukladı.

Pazartesi günü sevk edileceği Siros adliyesinde hâkim karşısında ülkeden deport etme kararı çıkacak. Hangi ülkeye deport edileceği hâkimin kararıyla belli olacak. Sevan’ın her pazar akşamı yaptığı canlı yayında bu pazar 2 Ocak 2022’de kısa bir duyuruyla gelişmeleri kendi adına sizlere bildireceğim.”

Nişanyan, İzmir’in Selçuk ilçesindeki Şirince’de SİT alanındaki araziye ev yaptığı gerekçesiyle bulunduğu Foça Açık Cezaevi’nden 2017 yılında firar edip Yunanistan’a kaçmıştı.

Üç yıldır hapiste tutuklu kalan Nişanyan’a 11,5 yıl hapis cezası verilmişti.