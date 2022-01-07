AKP, ‘kur korumalı’da senetle ödeme planından 24 saatte geri adım attı

AKP, Meclis’e sunulan kanun teklifiyle kur korumalı mevduat hesabından ortaya çıkabilecek fark için bankalara ödemelerin nakit yanında tahville (borç senedi) ödenebilmesi planıyla ilgili bir gün geçmeden geri adım attı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 20 Aralık’ta, aşırı kur oynaklığı yaşandığında yatırımcıların kayıplarını azaltmak için kur korumalı TL planını tanıtmış, TL’nin sert değer kaybı bankaların faiz oranlarını aşarsa, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın veya Merkez Bankası’nın lira mevduat sahiplerine farkı ödeyeceğini bildirmişti.

Dün AKP’nin sunduğu yeni yasa tasarısına göre Hazine ve Maliye Bakanlığı aradaki farkı nakit ödemek yerine tahvil ihracıyla da kapatabilmesinin önünün açılması planlanıyordu. Bankalar, TL’nin değer kaybetmesi durumunda, mevduat sahiplerine ek faiz ödemek için tahvilleri kullanabileceklerdi.

Amaç, Hazine’nin nakit akışı üzerindeki baskıyı önlemekti. Tasarıyı sunanlardan AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ise “Hazine’nin her an yeterli nakdi olmayabilir. Dolayısıyla düzenleme devlet tahvili ile ödemenin önünü açıyor” demişti.

Ancak AKP, gelen olumsuz tepkiler nedeniyle bu fikirden 24 saat geçmeden geri adım attı. Bloomberg’e konuşan AKP’li Öztürk, yasa tasarısı komisyonda görüşüleceği zaman ilgili maddeyi kaldıracaklarını duyurdu. Öztürk, bunun ödemeler hakkında belirsizlikleri ortadan kaldırmak amacıyla yapılacağını söyledi.