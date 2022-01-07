Diken

Yaramazlara biraz batar!

AKP, ‘kur korumalı’da senetle ödeme planından 24 saatte geri adım attı

AKP, Meclis’e sunulan kanun teklifiyle kur korumalı mevduat hesabından ortaya çıkabilecek fark için bankalara ödemelerin nakit yanında tahville (borç senedi) ödenebilmesi planıyla ilgili bir gün geçmeden geri adım attı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 20 Aralık’ta, aşırı kur oynaklığı yaşandığında yatırımcıların kayıplarını azaltmak için kur korumalı TL planını tanıtmış, TL’nin sert değer kaybı bankaların faiz oranlarını aşarsa, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın veya Merkez Bankası’nın lira mevduat sahiplerine farkı ödeyeceğini bildirmişti.


Dün AKP’nin sunduğu yeni yasa tasarısına göre Hazine ve Maliye Bakanlığı aradaki farkı nakit ödemek yerine tahvil ihracıyla da kapatabilmesinin önünün açılması planlanıyordu. Bankalar, TL’nin değer kaybetmesi durumunda, mevduat sahiplerine ek faiz ödemek için tahvilleri kullanabileceklerdi.

Amaç, Hazine’nin nakit akışı üzerindeki baskıyı önlemekti. Tasarıyı sunanlardan AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ise “Hazine’nin her an yeterli nakdi olmayabilir. Dolayısıyla düzenleme devlet tahvili ile ödemenin önünü açıyor” demişti.

Ancak AKP, gelen olumsuz tepkiler nedeniyle bu fikirden 24 saat geçmeden geri adım attı. Bloomberg’e konuşan AKP’li Öztürk, yasa tasarısı komisyonda görüşüleceği zaman ilgili maddeyi kaldıracaklarını duyurdu. Öztürk, bunun ödemeler hakkında belirsizlikleri ortadan kaldırmak amacıyla yapılacağını söyledi.

AKP teklifi sundu: Hazine, ‘korumalı hesap’ta kur farkını senetle ödeyebilsin

AKP’li yetkilide ‘kur korumalı’ hüsranı

MB rakamları: Vatandaşın tercihi yine dolar

Bırak dövizi, TL’de duranın bile ‘kur korumalı’ya geçişi sınırlı

Kur korumalı TL: Nebati, ‘İlgi yüksek’ diyor ama verdiği rakam tersini söylüyor

‘Dolar satma yarışı’ bakanın fantezisiymiş

BDDK verileri bakanı doğrulamadı: Dolardan TL’ye geçiş sınırlı

SON HABERLER

Arkana bakmadan akmak

Hayatından mutlu olmayıp da değişiklik yapmayanları ya da yapamayanları hiç anlayamıyorum…