Modacı Şansal’a saldırıda 12 beraat, bir ceza

Cumhurbaşkanlığı kararı ile yaklaşık 612 bin metre kare orman alanı daha orman sınırları dışına çıkarıldı. Ormanlık alanların yerleşim yerlerine kurban edilme riskinin barındığı bu kararın dayanağı ise orman kanunun ek 16’ıncı maddesi.