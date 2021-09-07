Modacı Barbaros Şansal’a ‘hükümeti aşağılama’ suçlamasıyla hapis

Modacı Barbaros Şansal, 2017 yılındaki bir Twitter paylaşımı nedeniyle üç ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Şansal hakkında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın şikayeti üzerine ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama‘ suçlamasıyla dava açılmıştı.

Fotoğraf: Twitter

İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Barbaros Şansal katılmadı. Sanık Barbaros Şansal ve şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı avukatları temsil etti.

Sanık Barbaros Şansal’ın avukatı Efkan Bolaç bilirkişi raporunun eksik ve yanlış olduğunu belirterek şunları söyledi: “Müvekkilimin sözü olan kelime hakaret olarak alınmıştır. Müvekkilim kadın terzisidir. Bu beyanı yanlış bir şekilde yorumlanmıştır. Her türlü şüpheden uzak kalınarak karar verilmelidir. Müvekkilim söylemiş olduğu sözler olsa olsa ağır bir eleştiridir. Kesinlikle hakaret içeren sözler değildir. Beraatini aksi takdirde lehine hükümlerin uygulanmasını isteriz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ela Ezgi Yelmen ise beyanında şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, “Bilirkişi raporuna katılıyoruz. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Şansal’ın atılı suçu işlediğine hükmeden mahkeme, adli sicil kaydında ‘üç aydan fazla hapis cezasını gerektirir‘ hükmü olduğundan, kararı para cezasına çevirmedi, erteleme yapmadı. Şansal’ın karara istinafta itiraz etme hakkı bulunuyor.

Şansal suçlamaya konu olan paylaşımında şunları söylemişti: “Ve Semih beraat… Ve Nuriye tahliye… Ve iktidarın pisliği dünyanın gözünün önünde. Ben ne kadar uzakta olsam da… Köklerimin olduğu yerlerden gelen mutlu haberlere seviniyorum. Sizlere de tek bir şey söylüyorum. Direne direne kazanıyoruz. Dike dike bunları yollayacağız. Laik, demokratik, sosyal hukuk devletini bir kez daha münasip bir yerlerine sokacağız. Şimdi lütfen, beni izlemeye devam etmeyin. Çünkü hayat bana güzel. Bakın arkamda fullmoon var. Yani dolunay. Bu yüzden hayatın tadını çıkarmaya devam edin ve lütfen birbirinizi sevin. Çünkü yarına çıkmaya senediniz yok.”

Modacı Şansal, daha önce bir yılbaşı gecesi paylaştığı videodaki sözleri nedeniyle iki ay tutuklu kalmıştı. O dönem KKTC’de gözaltına alınarak Türkiye’ye getirilen Şansal’a, Atatürk Havalimanı apronunda saldırıda bulunulmuştu.