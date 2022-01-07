Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu’ndan İBB törenine katılmayan kurumlara tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’nin 14 tesisten oluşan temel atma ve açılış törenine davet edilen kamu görevlilerinin törene katılmamasını eleştirdi.

Fotoğraf: CHP Fotoğraf Servisi

Beylikdüzü Belediyesi’nin kreşten lojistik merkezine, polis merkezinden Kuran kursuna 14 tesisten oluşan temel atma ve açılış töreni Akşener, Kılılçdaroğlu ve İmamoğlu’nun katılımıyla düzenlendi.

Törende konuşan Kılıçdaroğlu, tepkisini, şu ifadelerle dile getirdi: “Devletin sahibi, 84 milyondur. Kimse çıkıp da ‘Devletin sahibi benim’ diyemez. Eğer bir yönetim, bir kamu kuruluşunun kendileri için yaptığı bir binayı teslim almaktan korkuyorsa, o ülkeyi sağlıklı ve tutarlı yönetemez. Yönetme gücünü kaybetmiştir.”

Halkın parasıyla yapılan her şeyin, halka ait olduğunu vurgulayan Akşener ise şunları söyledi: “Gerçekten çok üzgünüm. Siyasetçi, siyasetçiyle rekabet edebilir. Siyasetçi, siyasetçinin eylemleri üzerinden birçok tavır koyabilir, tutum alabilir. Bunlara saygı duyarız. Zaman zaman ölçü kaçar, haksızlık da olur. Ona da saygı duyarız. Takınılan bu tavrın doğru olmadığını milletimiz görür.”

Beş yıllık ilçe belediye başkanlığının ardından, İBB başkanlığı döneminde de ‘engellemelerin devam ettiğini’ dile getiren İmamoğlu şöyle konuştu “Kimse bu devletin sahibi değil. Hiçbir hizmetin bir partisi olamaz. Genel Başkanımızın huzurunda defalarca ifade ettim ki; kendisinin bize en baştan beri tavsiyesidir. Yani Cumhuriyet Halk Parti projesi, İYİ Parti projesi olmaz; devletin projesi olur. Milletin, kurumların projesi olur. Ve biz onları yapar, halka teslim ederiz. Bugün biz varız, yarın başka bir siyasi parti olabilir. Bunların hepsi can yakan işler.”