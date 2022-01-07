Diken

Yaramazlara biraz batar!

Rabia Naz davasında savcılara uyarı cezası

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSYK), Giresun’un Eynesil ilçesinde 2018’de şüpheli şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan’ın yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturmanın savcıları Emine Elif Öveyik ve Halil Çokkaş hakkında uyarı cezası verdi.

Fotoğraf: Twitter

Gerçek Gündem’den Fırat Fıstık’ın aktardığına göre uyarı davasının verilme gerekçesi Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan’ın soruşturmanın eksik yürütüldüğüne dair itirazı.


Vatan’ın itirazında ‘savcıların bilinçli delil kararttığı ve hukuka aykırı hareket ettikleri’ iddiası da yer alıyordu.

HSYK bu kararla birlikte Şaban Vatan’ın itirazını haklı bulmuş oldu. Vatan kararla ilgili “Dosyanın seyrini değiştirecek bir karar. Soruşturmada takipsizlik kararı verilmesinin de dosyanın ilerletilmemesinin de şaibeli olduğu ortaya çıkmış oldu” dedi.

Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan’a 1 yıl 8 ay hapis ve 8 bin 840 lira para cezası

Şaban Vatan’dan kendisine dava açan Müge Anlı’ya: 1 TL’lik dava açtı, ben de 1 kuruşluk dava açacağım

Rabia Naz’ın babası: Allah aşkına dosya yeniden açılsın

Rabia Naz soruşturması: Şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verildi

Rabia Naz’ın şüpheli ölümü: Meclis raporuna CHP ve HDP’den muhalefet şerhi

Meclis komisyonu son toplantısını yaptı: 9 Soruda Rabia Naz’ın şüpheli ölümü

Rabia Naz Komisyonu’na konuşan polis: Bize trafik kazası olarak ihbar edildi

Adli tıp: Rabia Naz’ın tırnağındaki erkek DNA’sı babası ve kardeşiyle uyumlu

Soylu: Rabia Naz’ın ölümünde babanın iddia ettiği hiçbir bulguya rastlamadık

Rabia Naz’ın ölümüne ilişkin polisin kanaati: Yüksekten düşme

Rabia Naz’ın babası ve gözaltındaki gazeteciler, adli kontrolle serbest

Giresun valiliği: Rabia Naz dosyasının tanığının şikayeti sonrası gözaltı yapıldı

Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan gözaltında

Rabia Naz’ın babası DNA örneği verecek

Savcılık: Rabia Naz’ın babasına otopsi görüntüleri izletilmedi

Rabia Naz Komisyonu Eynesil’de; adli tıbba göre tırnağında erkek DNA’sı var

Adli Tıp: Rabia Naz’ın çatıdan düşmüş olması mümkün

Rabia Naz için ‘bütün partilerin katılımıyla’ Meclis araştırma komisyonu kuruldu

Rabia Naz’ın babası AKP’li Canikli hakkında suç duyurusunda bulundu, basını da kınadı

AKP oylarıyla: Rabia Naz’ın ölümüne ilişkin araştırma önergesi reddedildi

AKP’li Canikli’den Rabia Naz’ın ölümüyle ilgili araştırma talebi

Rabia Naz’ın ölümü hala açıklığa kavuşmadı: Failler korunuyor mu?

Kılıçdaroğlu: Rabia Naz’ın ölümünde Ankara’da bir güç adaleti tıkamaya çalışıyor

AKP’li Canikli’den Rabia Naz’ın babasına hakaret davası

Adli Tıp: Rabia Naz’ın çatıdan düşmüş olması mümkün

AKP’li Canikli’den Rabia Naz’ın ölümüyle ilgili araştırma talebi

Rabia Naz davası: Olay yeri polislerine soruşturma, tanıklar tekrar dinlenecek

HSK Rabia Naz dosyası için müfettiş görevlendirdi

Rabia Naz’ın komşusu savcılığın ‘intihar’ iddiasını inandırıcı bulmadı

Rabia Naz’ın babası ‘Deli mi değil mi’ diye hastaneye kapatılıyor

Rabia Naz’ın memleketinde AKP kaybetti

Savcılık: Rabia Naz’a araç çarptığına dair bulgu yok

Rabia Naz’ın ölümü hala açıklığa kavuşmadı: Failler korunuyor mu?

Adaletiniz kimin adaleti?

Savcılık: Rabia Naz’ın ölümünde soruşturmanın örtüldüğü iddiası yalan

SON HABERLER

Bakanlık, GDO’lu iki gene izin verdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, genetiği değiştirilmiş (GDO) bir mısır ve bir soya geninin hayvan yemi amaçlı kullanılmasına 10 yıl süreyle izin verdi. Ayrıca, 10 yıllık kullanım süresi dolan genetiği değiştirilmiş (GDO) iki mısır geninin hayvan yemi amaçlı kullanım izni iptal edildi. Bakanlık, bir çeşit enzimin de 10 yıl süreyle üretimine izni verdi.