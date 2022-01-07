Rabia Naz davasında savcılara uyarı cezası

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSYK), Giresun’un Eynesil ilçesinde 2018’de şüpheli şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan’ın yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturmanın savcıları Emine Elif Öveyik ve Halil Çokkaş hakkında uyarı cezası verdi.

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Gerçek Gündem’den Fırat Fıstık’ın aktardığına göre uyarı davasının verilme gerekçesi Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan’ın soruşturmanın eksik yürütüldüğüne dair itirazı.

Vatan’ın itirazında ‘savcıların bilinçli delil kararttığı ve hukuka aykırı hareket ettikleri’ iddiası da yer alıyordu.

HSYK bu kararla birlikte Şaban Vatan’ın itirazını haklı bulmuş oldu. Vatan kararla ilgili “Dosyanın seyrini değiştirecek bir karar. Soruşturmada takipsizlik kararı verilmesinin de dosyanın ilerletilmemesinin de şaibeli olduğu ortaya çıkmış oldu” dedi.