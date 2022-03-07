Akşam Postası / 7 Mart 2022

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali | Şu ana kadar yaşananlar

Geçici ateşkesle Kiev’de tahliyeler başlamıştı. (Fotoğraf: AA)

Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde 12’inci güne girildi. Diken, gelişmeleri dakika dakika aktarıyor.

Benzin ve motorine zam

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 57 kuruş, motorine 1 lira 44 kuruş zam geldi.

Taksim’de 8 Mart yürüyüşü yasaklandı

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde izin verilen yerler dışında eylem yapılamayacağını bildirdi. İstanbul valiliği de Taksim’deki yürüyüşü yasakladı.

Ağaoğlu ve Tibuk’un koruma altındaki alana kasaba projesine bilirkişiden itiraz

Fotoğraf: Milas Kaymakamlığı

İş insanları Ali Ağaoğlu ve Besim Tibuk’un Muğla’nın Milas ilçesine kurmayı planladığı 16 bin kişilik ‘kasaba’ya ilişkin açılan davada mahkemenin tayin ettiği bilirkişi, alanın yok olacağına dikkat çekerek itiraz etti.

İstanbul’a ‘Aybar kar fırtınası’ geliyor

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Meteoroloji’nin son hava durumu tahminlerine göre 10 Mart Perşembe günü İstanbul’da kar bekleniyor. Hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar inebilir.

Danıştay, Kanal İstanbul kapsamındaki ihaleyi iptal etti

Danıştay, Kanal İstanbul projesi kapsamında yapılması planlanan Halkalı-Ispartakule demiryolu hattının ‘pazarlık usulü’yle ihale edilmesini hukuka aykırı buldu.

Araştırma: Boğaziçili akademisyenlerin tepkisini haklı bulanlar çoğunlukta

KONDA’nın Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleriyle yürüttüğü araştırmasına göre üniversitedeki gelişmelerden haberdar olanların yüzde 80’i öğretim üyelerinin tepkisini haklı buluyor.

‘Gıda hurafeleri avcısı’yla süt, tavuk, yumurta ve tuzda doğru bilinen yanlışlar

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Gıda mühendisi Ebru Akdağ, yanlış süt tercihinin sağlığı tehdit edebileceğine dikkat çekerek “Pastörize edilmemiş süt ve ürünlerinde bulunabilen bazı bakteriler, felç veya böbrek yetmezliği gibi ciddi hastalıklara ve hatta ölüme bile neden olabilir” dedi. Çiğ sütün, ‘besin değeri daha yüksek’ inancıyla tercih edildiğini söyleyen Akdağ’a göre, “Evde uzun süre kaynatılan çiğ sütün besin değeri de büyük ölçüde düşer.”

İllere göre haftalık vaka sayısı: En çok artış Kırşehir’de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Şubat’ta illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 646,49, Ankara’da 1275,52, İzmir’deyse 662,39 oldu.

Bu da oldu: Berat Albayrak, ‘Burası çok önemli’ diye kitap yazdı

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Eski Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak, ‘Burası Çok Önemli! – Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye’ isimli bir kitap çıkarıyor.

‘Amiraller bildirisi’ imzacısı emekli komutan: Mesleki sorumluluğumuzdu

‘Montrö bildirisi’ olarak bilinen açıklamada imzası bulunan emekli amirallerden bazılarının ifadesi alındı.

Demet Evgar BM Kadın Birimi Türkiye Ofisi’nin ilk iyi niyet elçisi seçildi

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Oyuncu Demet Evgar, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye Ofisi’nin ilk iyi niyet elçisi seçildi.