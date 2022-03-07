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Yaramazlara biraz batar!

Demet Evgar’dan #BenKadınım çağrısı: Gücümün farkındayım, eşitlik istiyorum

Oyuncu Demet Evgar sosyal medya hesaplarından paylaştığı tek kişilik bir protesto videosuyla kadınlara seslendi: “Sen de sesini duyur!”

Fotoğraflar: Twitter

Oyuncunun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi Twitter ve Instagram’dan paylaştığı videoda sprey boyayla bir pankart hazırladığı, daha sonra Şişli metro durağının önüne pankartı astığı görülüyor.


Kalabalığın izlediği Evgar, “Ben kadınım, eşitlik benim hakkım. Ben kadınım, öldürülmek istemiyorum. Ben kadınım, gücümün farkındayım; değişiyorum ve değiştiriyorum” diyor.

Evgar’ın her iki hesabından da “Herkes için yaşanabilir adil ve refah bir toplum ancak kadının güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile, kadının güçlenmesi de önce kadının sesinin duyulmasıyla mümkün” notuyla paylaştığı video milyonlarca kez görüntülendi ve çok sayıda beğeni aldı.

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