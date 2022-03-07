Bu da oldu: Berat Albayrak, ‘Burası çok önemli’ diye kitap yazdı

Eski Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak, ‘Burası Çok Önemli! – Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye’ isimli bir kitap çıkarıyor.

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Kitabın tanıtımında son 20 yılın enflasyon rekorlarını kıran Türkiye’nin 2030’da güçlü bir döneme gireceği öne sürülüyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Albayrak, Kasım 2020’de Instagram’dan sağlık sebepleri nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Albayrak’ın bakanlığında Türkiye ekonomisindeki yapısal sorunlara bir çözüm getirememesinden ötürü eleştiriler yöneltiliyordu. Albayrak 2018’de göreve geldiğinde 4,53 seviyesindeki dolar/TL kuru, bıraktığında 8,52’ydi. ‘Damat’ kendisine dövizdeki yükselişi soranlara “Dolarla mı maaş alıyorsunuz” yanıtını vermişti.

Albayrak’ın açtığı yolda 18’lere kadar çıkıp rekorlar kıran dolar kuru şu an 14,20 seviyelerinde.

Diğer yandan Albayrak, muhalefet tarafından Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarlık döviz rezervinin eritilmesi konusunda da sorumlu tutulmuştu. Bu da TL’yi dalgalanmalara karşı daha açık hale getirmişti.

Daha önce enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı da yapan Albayrak’ın kitaba ismini verdiği “Burası çok önemli” cümlesi, sosyal medyada da alay konusu olmuştu. Kullanıcılar Albayrak’ın sürekli kullandığı bu cümleyi ‘burası çokomelli’ye çevirerek sosyal medyada yaygınlaştırmıştı.

Berat Albayrak tarafından kaleme alınan “Burası Çok Önemli!” cuma günü tüm kitapçılarda.



Ön sipariş için: https://t.co/2sQGOmDMo0 pic.twitter.com/3rodC0x5Fg — Turkuvaz Kitap (@turkuvazkitap) March 7, 2022

Ön siparişe açılan kitabın tanıtımı şu ifadelerle yapıldı: “Şunu çok net bir biçimde ifade edebilirim ki biz köprüyü geçtik. Evet! Türkiye Cumhuriyeti olarak biz artık köprüyü geçtik. Çok da uzun bir süre kalmadı; 2030 yılını dahi bulmadan ekonomik ve refah düzeyi olarak ülke tarihinin en güçlü dönemine gireceğiz… Kişi başı gelir, cari denge, istihdam ve üretim anlamında dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olma sürecimiz başlayacak. Tarihten aldığı büyük mirasla… Üç kıtanın kesişim noktasındaki jeopolitik ve jeostratejik konumuyla… Özellikle son 20 yıldır konsolide ettiği bölgesel ve küresel tecrübeyle… Sahip olduğu güçlü liderlikle… Ulaşımdan savunma sanayiine, ekonomiden enerjiye inşa ettiği sağlam altyapı ve kapasitesiyle…Türkiye bu tasavvuru ortaya koyabilmeye namzet en önemli ülkelerden biri olacaktır.”

288 sayfalık kitabın satış fiyatı 40 lira.