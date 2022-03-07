Adalet bakanı duyurdu: Ucu açık nedenle ‘iyi hal’ indirimi verilmeyecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ‘iyi hal’ indiriminin ucu açık nedenlerle verilemeyeceğini söyledi.
Kadına ve çocuğa karşı işlenen suçların yargılaması sonucunda kimi zaman sanıklara çeşitli nedenlerle ‘iyi hal’ indirimi verilmesi kamuoyunun tepkisini çekiyor. Bozdağ, bakanlık koltuğuna oturur oturmaz bu indirim türünde düzenlemeye gidileceğini duyurmuştu.
Bozdağ, bugünkü konuşmasında, kanunun, 23 kez bir kadını bıçaklayan failin adli kontrolle serbest bırakılmasına izin vermeyeceğini kaydetti.
Adalet bakanı, “O nedenle yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye karar verdik. Bunlardan sonra iyi hal indirimi ucu açık nedenlerle olmayacak” dedi.