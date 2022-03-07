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Yaramazlara biraz batar!

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Avrupa’da faiz beklentileri değişti

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) yılın son çeyreğine kadar faiz artırımı beklenmiyor.

Fotoğraf: Reuters

ECB 10 yılı aşkın süredir faiz artırımına gitmiyor ve şu anda avro bölgesinde enflasyon yüzde 5,8’e kadar ulaştı.


Modern iktisat teorilerinde faiz artırımları, yüksek enflasyonun önüne geçmede önemli bir kalkan olarak görülüyor.

Reuters’ın 1-4 Mart tarihleri arasında düzenlediği ankete katılan 45 ekonomistin 27’sine göre faiz artırımı daha geç yapılacak.

Ekonomistlerin yalnızca altısı üçüncü çeyrekte faiz artırılabileceğini öngördü. Geçen ayki ankette 16 ekonomistin beklentisi bu yöndeydi.

45 katılımcının 33’üyse yüzde -0,50 olan rekor düşük seviyedeki mevduat faizinin yükselmesini beklerken, 18 katılımcı yıl sonunda faizin yüzde -0,25 olmasını bekliyor.

Büyüme beklentileri

Avro bölgesi ekonomisinde büyüme ikinci çeyrekte yüzde 1, üçüncü çeyrekte yüzde 0,8, dördüncü çeyrekteyse yüzde 0, 6 bekleniyor.

Bir önceki ankette beklentiler sırasıyla yüzde 1,2, yüzde 1 ve yüzde 0,7’ydi.

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