CHP’li Başarır: ‘Beşli çete’nin aldığı ihalelerin yüzde 99’u usulsüz

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’a göre Danıştay’ın Kanal İstanbul’la ilgili demiryolu ihalesini iptal etmesi, ‘beşli çete’nin ihalelerinin yüzde 99’unun usulsüz olduğuna işaret ediyor.

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Danıştay 13’üncü Dairesi, Kanal İstanbul projesi kapsamında yapılması planlanan Halkalı-Ispartakule demiryolu hattının ‘pazarlık usulü’yle (21/b maddesi) ihale edilmesini hukuka aykırı bularak iptal etmişti. Bu ihale, 3,12 milyar liraya Gülermak-Yapı ve Yapı-Taşyapı ortaklığına verilmişti.

İptal kararını değerlendiren CHP’li Başarır, iptal sebebinin 21/b maddesinin bu ihale için uygun görülmeyişi olduğunu, Danıştay’ın şartların oluşmadığına hükmettiğini aktardı.

“Bu neyi gösteriyor?” diyen soran Başarır yanıtını şöyle dile getirdi: “Bugüne kadar ‘beşli çete’ye verilen ve ’21/b’yle yapılan ihalelerin yüzde 99’u usulsüz. Bunu bir yüksek mahkeme kararıyla görüyoruz.”

CHP’li vekil şöyle devam etti: “Bunları gündeme getirdiğimizde, sorduğumuzda bize cevap bile vermeyenler şimdi ne yapacaksınız? Bursa’da, Halkalı’da, Türkiye’nin birçok yerinde bizim paramızı bu 21/b’yi kullanarak beşli çeteye peşkeş çektiniz. 150 milyar dolar paradan bahsediyorum. Ne çıkıyor ortaya sonuç olarak? ‘Biz bu şirketlerin yapmış olduğu köprülerin, otoyolların, havaalanlarının paralarını vermeyeceğiz’ dediğimizde bizi suçluyordunuz ama çıkan sonuç şu olmuştur: Bu şirketler, bakanlık ve iktidar suç işlemiştir. Bunun bedelini ödeyecekler. Bizim olanı çok yakın bir zamanda onlardan alacağız. Yargı kararları ortada.”