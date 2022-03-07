Son 24 saat: 34 bin 343 vaka, 132 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 34 bin 343 vaka, 132 can kaybı kaydedildi.
Bir günde 371 bin 684 Covid-19 testi uygulandı.
68 bin 815 kişi iyileşti.
Yaramazlara biraz batar!
Diken, gelişmeleri dakika dakika aktarıyor.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) yılın son çeyreğine kadar faiz artırımı beklenmiyor.
Eski Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak, ‘Burası Çok Önemli! – Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye’ isimli bir kitap çıkarıyor.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ‘iyi hal’ indiriminin ucu açık nedenlerle verilemeyeceğini söyledi.
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Moskova’yı ekonomik yaptırımlarla köşeye sıkıştırmaya çalışsa da enrejide Rusya’ya bağımlılığa karşı son 10 yılda hiçbir somut adım atmış değil.