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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 34 bin 343 vaka, 132 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 34 bin 343 vaka, 132 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 371 bin 684 Covid-19 testi uygulandı.

68 bin 815 kişi iyileşti.

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