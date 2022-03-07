Demet Evgar BM Kadın Birimi Türkiye Ofisi’nin ilk iyi niyet elçisi seçildi

Oyuncu Demet Evgar, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye Ofisi’nin ilk iyi niyet elçisi seçildi.

Fotoğraf: AA

Evgar sosyal medya hesaplarından paylaştığı ve “Sen de sesini duyur!” diyerek kadınlara seslendiği tek kişilik bir protesto videosuyla BM ile bu işbirliğine dair ipucu vermişti.

AA’nın aktardığı BM Kadın Birimi’nin toplantısında Evgar kadınların zorlu süreçlerden geçerek kazandığı tüm haklarını kutladığı ve hala süregelen eşitsizlikleri tekrar masaya yatırdığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde ‘iyi niyet elçisi‘ ilan edilmekten gurur duyduğunu ifade etti.

Bunun büyük bir sorumluluk olduğuna dikkati çeken Evgar, “Bu sorumluluğun bilinciyle daha önce yürüttüğüm çalışmaları Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin ortaklığıyla güçlendirerek daha fazla kadına ilham olabilmek ve kadınların hikayesini daha fazla kadınla buluşturabilmek istiyorum” dedi.

‘Artan farkındalığın de’ğimişe kavuşması’

‘Ben Kadınım‘ kampanyasına da değinen oyuncu şunları söyledi: “Birçok kadın maruz bırakıldığı şiddetin, eşitsizliklerin içine doğuyor. Artan farkındalıklarının değişime kavuşması, şiddete maruz bırakıldıklarında, eşitsizliklerle karşı karşıya kaldıklarında ses çıkarabilmeleri için onlarla birlikte yürümek ve onlara rol model hikayeleri sunabilmek istiyorum. Bugün ‘Ben Kadınım‘ kampanyasını başlatıyoruz. Türkiye’deki tüm kadınları seslerini ‘Ben Kadınım’ hashtag’i ile duyurmaya davet ediyoruz. Bizlerle birlikte bu dayanışma hareketinin bir parçası olmalarını istiyoruz. BM’deki görevim ve nefes aldığım süre boyunca daha fazla kadının görünür olması için çalışacağıma söz veriyorum.”

‘Kadınlar hayatlarının yan rolünde değil, başrolünde olmalı’

Etkinlikte konuşan BM Kadın Birimi Türkiye Direktörü Asya Varbanova kampanyanın toplumu dönüştürmek amacına değinerek Evgar’ın toplumsal cinsiyet eşitliğine giden yolda kadınların güçlenmesi için önemli bir rol oynadığını belirttti. Varbanova sözlerini şöyle sürdürdü: “Evgar’la birlikte gerçek kadın hikayelerini görünür kılacağız. Kadınlar hayatlarının yan rolünde değil, başrolünde olmalılar. Tüm kadınlar kendi potansiyellerini farkında olduklarında, hakları için seslerini yükselttiklerinde, eşitsizliklere karşı mevcut destek mekanizmalarını devreye soktuklarında ve talep ettiklerinde, ulaşmak istediğimiz eşit geleceğe daha da yaklaşacağız.”