Akşam Postası / 7 Eylül 2021

Türkiye’de iki kişide ‘Mu’ varyantı görüldü

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19’un ‘Mu’ varyantının, Türkiye’de iki kişide tespit edildiğini belirterek, şu an ilave tedbir getirmeyi düşünmediklerini bildirdi.

Modacı Barbaros Şansal’a ‘hükümeti aşağılama’ suçlamasıyla hapis

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Modacı Barbaros Şansal, 2017 yılındaki bir Twitter paylaşımı nedeniyle üç ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Şansal hakkında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın şikayeti üzerine ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama‘ suçlamasıyla dava açılmıştı.

Hem kiralar hem davalar arttı: Beş ve 10 yıl kriterleri nedir?

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Konut kiralarında fahiş artış nedeniyle eski kiracıyı tahliye edip evi daha yüksek fiyatla kiraya vermek isteyenler dava üstüne dava açıyor. 10 yıllık sözleşme uzama süresi dolan kiracılara noterden ihtarname yollanmaya başlandı. Beş yılı dolan kiracılar için de kira tespit davaları açılıyor. Mülk sahipleri bu davayla kiraya zam talep ediyor.

81 ilden 4 bin kişinin DNA’sı incelendi

Türkiye, ABD ve Britanya’dan bilim insanlarının katıldığı araştırmada, Türkiye’nin 81 ilinden yaklaşık 4 bin kişinin DNA’sı incelenerek, Türk toplumunun detaylı genetik yapısı ortaya kondu.

‘Hayvanları koruma’ yasası kapsamında ilk iddianame: 10 yıla kadar hapis istendi

Temmuz ayında yayınlanan Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında ilk soruşturma tamamlandı. İddianamede evinin bahçesinde 11 köpeğin cansız bedeni bulunan ve yedi köpeği uygunsuz koşullarda tuttuğu için tutuklanan kadının 10 yıl altı aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Yeniden yargılanan Palu ailesinin beş ferdine bir kez daha ceza yağdı

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Yeniden yargılanan Palu ailesinden Tuncer Ustael ağırlaştırılmış müebbet ve yedi yıl hapis, diğer beş aile ferdi ise sekiz yıl dört ay ile 14 yıl iki ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı.

e-Devlet’te soyağacı hizmetinde yeni uygulama

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan alt-üst soy sorgulama hizmetine gösterilen yoğun ilgiden yola çıkarak vatandaşlar için alt-üst soy bilgilerinin kullanılması ile soyağacı tasarlayabilecekleri ‘soyağacı oluşturma’ hizmetini uygulamaya açtı.

Zırhlı aracın çarptığı Miraç’ın babası: Yavaş gitse terlik 11 metre yukarı fırlamazdı

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Şırnak’ta zırhlı aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren 7 yaşındaki Miraç’ın babası Salih Miroğlu, aracın yavaş gittiğinin söylenip polis memurunun serbest bırakılmasına tepki gösterdi: “Eğer o araç yavaş gitseydi, benim çocuğumun terliği dama uçmazdı ve 11 metre fırlamazdı.“

SONAR Araştırma’nın verilerine göre ağustosun en başarılı belediye başkanları

SONAR Araştırma’nın verilerine göre ağustos ayının en başarılı belediye başkanı yüzde 60’la Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen olurken ikinci yüzde 55’le İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

CHP’li Karabıyık: Okullarda temizlik personeli ve malzeme sıkıntısı var

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in söylediklerinin aksine okullarda temizlik personeli ve malzeme sıkıntısı çekildiğini, velilerden para toplandığını dile getirdi.

Çorlu tren faciası: Mahkeme, yeni inceleme ve bilirkişi raporu taleplerini reddetti

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasına ilişkin haklarında kamu davası açılan dört sanığın yargılanmasına devam edildi.

El Salvador’da Bitcoin dönemi başlıyor

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Orta Amerika ülkesi El Salvador, bugün itibariyle Bitcoin’i yasal para birimi olarak kullanıma alıyor.

Muhalefetten Diyanet işleri başkanına: Senin rehberin Erdoğan değil, Kur’an

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, sosyal medya düzenlemesi çağrısında bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a tepki gösterdi: “Allah’tan kork! Senin rehberin Erdoğan değil, senin rehberin Kur’an.”

Çiftçi 155 bin liralık elektrik faturasına isyan etti: Fabrika mı çalıştırıyorum?

Elektriğe yapılan zamlar çiftçiyi zor durumda bıraktı. Zaten borcun içinde ayakta kalmaya çalışan, hacizlerle boğuşan çiftçi, şimdi de fahiş fiyattaki elektrik faturaların pençesinde.

AA: Fransa, Lafarge’ın IŞİD’e ödeme yaptığından haberdarmış

Fransa devletinin, çimento şirketi Lafarge ile IŞİD arasındaki anlaşmadan haberdar olduğuna dair yeni belgeler ortaya çıktı.

Reuters analizi: Türkiye ve BAE anlaşmazlıkları dizginledi

Reuters, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki son dönemde gelişen ilişkileri derlediği analizi yayınladı.