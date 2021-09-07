‘Hayvanları koruma’ yasası kapsamında ilk iddianame: 10 yıla kadar hapis istendi

Temmuz ayında yayınlanan Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında ilk soruşturma tamamlandı. İddianamede evinin bahçesinde 11 köpeğin cansız bedeni bulunan ve yedi köpeği uygunsuz koşullarda tuttuğu için tutuklanan kadının 10 yıl altı aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

AA’nın haberine göre Ankara başsavcılığının hazırladığı iddianame, Ankara 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

İddianamede, Meral T.’nin evine köpek doldurup eziyet ettiği, evden inleme ve bağırma sesleri duyulduğu yönündeki ihbar sonucu, ikametin çevresinde yapılan araştırmada köpek seslerinin geldiğinin anlaşılması üzerine evinde arama yapıldığı belirtildi.

Arama sonucunda bakımı ihmal edilmiş ve uygunsuz koşullarda yedi köpeğin bulunduğu aktarılan iddianamede, çevreden koku gelmesi sebebiyle de bina bahçesinde kazı yapıldığı bildirildi. Kazıda 11 köpeğin cansız bedeninin bulunduğu bildirilen iddianamede, bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında sanık Meral T.’nin ‘5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun ilgili hükümlerince 7 Ağustos’ta tutuklandığı ifade edildi.

Bahçede bulunan köpeklerden ikisini öldükleri için gömdüğünü belirten Meral T., diğer köpekleri ise gömmediğini öne sürerek hayatını hayvanlara adadığını, suçsuz olduğunu savundu.

Hayvanlara eziyet ettiği ve kötü koşullarda tuttuğuna ilişkin tanık beyanlarına da yer verilen iddianamede, sanığın, 11 köpek için ‘evcil hayvanı kasten öldürmek‘ suçundan dokuz aydan altı yıla, ‘evcil hayvana zalimce muamelede bulunma’ suçundan ise dokuz aydan dört yıl altı aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Temmuzda yürürlüğe girmişti

Meclis’te kabul edilerek yasalaşan Hayvanları Koruma Kanunu, 14 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Önceki yasaya göre kabahat niteliğinde olan ‘hayvanlara işkence yapmak‘, ‘acımasız ve zalimce muamelede bulunmak‘, ‘hayvanlara cinsel saldırıda bulunmak‘ ve ‘tecavüz etmek’ fiilleri suç kapsamına alındı.

Yeni yasayla hayvan sahiplerinin sorumlulukları genişletilerek, her türlü terk fiili ise yasaklandı.