Hayvanları koruma tasarısı komisyondan geçti: Neler değişecek?

AKP’nin Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik önergesi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda kabul edildi.

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Teklifle hayvanlara karşı işlenen suçlar artık ‘mala zarar verme’ değil ‘cana zarar verme’ olarak değerlendirilecek. Hayvanlar, sahiplerinin borçları yüzünden icra konusu olmayacak. ‘Sahipli-sahipsiz hayvan’ ayrımı da kaldırılıyor.

Yerel yönetimlere, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevi kurma, bu hayvanların bakım-tedavilerini sağlama ve eğitim çalışmaları yapma zorunluluğu getiriliyor.

Tekliften öne çıkanlar şöyle:

* Hayvan bakımevleri kurulacak. Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 75 bini aşan belediyelere hayvan bakımevi kurma zorunluluğu getiriliyor. Belediyelere, bu madde yürürlüğe girdikten sonra üç yıl süreyle hayvan bakımevi kurma ve rehabilitasyon çalışmaları yapmaları için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinden kaynak ayırma zorunluğu getiriliyor.

Katalogdan satış

* Nüfusu 25 binin altında olup hayvan bakımevi kurma zorunluluğu bulunmayan belediyelere de sorumluluk alanındaki sahipsiz hayvanları en yakın belediyeye götürerek, rehabilite ettirme sorumluluğu veriliyor.

* Ev hayvanı satış yerlerinde kedi ve köpek bulundurulması yasaklanıyor. Ev hayvanı satış yerlerinde kedi ve köpeklere ilişkin katalog ve benzeri görsel bilgiler bulunacak; ilgililerin bunlardan seçtikleri kedi ve köpekler, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca izin verilen üretim yerlerinden teslim alınabilecek.

Yunus parklarına yasak

* Hayvanların kullanıldığı kara ve su sirkleri ile yunus parklarının kurulması yasaklanacak. Mevcut işletmeler bakımından, her ne suretle olursa olsun kapasite artırımı yapılması ya da eksilen hayvanların yerine yenilerinin getirilmesi de teklifle yasak olacak.

Hapis geliyor

* Hayvanlara eziyet, işkence ve cinsel saldırılar Türk Ceza Kanunu kapsamına alınıyor. Bu çerçevede; nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldüren kişiye, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

* Bir hayvan neslini yok eden kişiye beş yıldan 10 yıla kadar hapis cezası, bakanlığın uygun görüşü alınarak il hayvanları koruma kurullarından izin alınmak suretiyle düzenlenen folklorik amaca yönelik, şiddet içermeyen geleneksel gösteriler hariç hayvan dövüştüren kişiye üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası verilmesi öngörülüyor.

* Kurban kesimi gibi kanuni istisnalar ile tıbbi ve bilimsel gerekçeler, gıda amacı, insan ve çevre sağlığına yönelen önlenemez tehditler dışında bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişiye altı aydan dört yıla kadar hapis cezası verilecek.

* Bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence eden veya acımasız ve zalimce muamelede bulunan kişiye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile hayvanlara tecavüz edenlere altı aydan üç yıla kadar hapis ve 100 günden az olmamak üzere adli para cezası verilecek.