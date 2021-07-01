Hayvanları koruma tasarısı ‘nihayet’ Meclis’te

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, partisinin 2017’den beri üzerinde çalıştığı hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifinin, Meclis başkanlığına sunulduğunu bildirdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

BMM’de basın toplantısı düzenleyen Ünal, teklifin içeriğiyle ilgili şunları söyledi:

*Kara ve su sirkleri ile yunus parklarının açılması ve işletilmesi yasaklanacak.

*Kedi ve köpek sahiplerine dijital kimliklendirme zorunluluğu getirilecek ve terkleri yaptırıma bağlanacak.

*Petshoplarda kedi ve köpek satışının önüne geçilecek.

*Hayvanlar mal statüsünden çıkarılarak, canlı statüsüne getiriliyor. Hayvanların refahını sağlamak, hayvanların sahiplerinin borcu yüzünden icralık olması ve mal statüsünde olması çıkarılıyor.

‘Geciktirilen’ yasa

Hayvan Hakları İzleme Komitesi’nin nisan ayında yayınladığı raporunda ‘yıllardır geciktirilen’ Hayvan Hakları Yasası’nın ‘pandemi bahane edilerek’ geri plana atıldığı kaydedilmişti.

Raporda ‘Hayvan Hakları Yasası’ için ‘mücadele edildiği’neancak Meclis Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu’nun tavsiye raporunu yayınlamasının üzerinden bir buçuk sene geçmesine rağmen yasanın hala çıkarılmadığına değinilmişti.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, beş partinin de onayladığı bu raporun ‘direkt yasalaşabileceğini’ ancak ‘hala yasanın çıkarılmadığına’ dikkat çekmişti.

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