Erdoğan: Kabil havalimanında bizim açımızdan olumlu gelişme yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kabil havalimanının işletilmesi konusunda “İşin başından itibaren olumlu yaklaşım içinde olduk. Geldiğimiz noktada o olumlu gelişmeler bizim açımızdan henüz yok” dedi.
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Yaramazlara biraz batar!
Modacı Barbaros Şansal, 2017 yılındaki bir Twitter paylaşımı nedeniyle 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Şansal hakkında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın şikayeti üzerine ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama’ suçlamasıyla dava açılmıştı.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan alt-üst soy sorgulama hizmetine gösterilen yoğun ilgiden yola çıkarak vatandaşlar için alt-üst soy bilgilerinin kullanılması ile soyağacı tasarlayabilecekleri ‘soyağacı oluşturma’ hizmetini uygulamaya açtı.
Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda YK Enerji’ye kömür madeni işletmesi için verilen iznin iptali için İkizköylüler tarafından açılan davada bilirkişi keşfi başladı. Ancak davacı KARDOK Derneği tarafından sunulan isimler bilirkişi heyetine kabul edilmedi. Ayrıca davacı uzmanlar da keşfe alınmadı. İkizöylüler “Akbelen ormanlarını vermeyeceğiz” sloganı attı.
Fransa devletinin, çimento şirketi Lafarge ile IŞİD arasındaki anlaşmadan haberdar olduğuna dair yeni belgeler ortaya çıktı.
Yeni Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında ilk soruşturma tamamlandı. İddianamede evinin bahçesinde 11 köpeğin cansız bedeni bulunan ve yedi köpeği uygunsuz koşullarda tuttuğu için tutuklanan kadının 10 yıl altı aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.