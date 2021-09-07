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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: Kabil havalimanında bizim açımızdan olumlu gelişme yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kabil havalimanının işletilmesi konusunda “İşin başından itibaren olumlu yaklaşım içinde olduk. Geldiğimiz noktada o olumlu gelişmeler bizim açımızdan henüz yok” dedi.

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e-Devlet’te soyağacı hizmetinde yeni uygulama

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan alt-üst soy sorgulama hizmetine gösterilen yoğun ilgiden yola çıkarak vatandaşlar için alt-üst soy bilgilerinin kullanılması ile soyağacı tasarlayabilecekleri ‘soyağacı oluşturma’ hizmetini uygulamaya açtı.

Akbelen’de mücadele bitmedi: Bilirkişi incelemesinde davacı uzmanlara engel

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda YK Enerji’ye kömür madeni işletmesi için verilen iznin iptali için İkizköylüler tarafından açılan davada bilirkişi keşfi başladı. Ancak davacı KARDOK Derneği tarafından sunulan isimler bilirkişi heyetine kabul edilmedi. Ayrıca davacı uzmanlar da keşfe alınmadı. İkizöylüler “Akbelen ormanlarını vermeyeceğiz” sloganı attı.