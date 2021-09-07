Erdoğan: Kabil havalimanında bizim açımızdan olumlu gelişme yok

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda YK Enerji’ye kömür madeni işletmesi için verilen iznin iptali için İkizköylüler tarafından açılan davada bilirkişi keşfi başladı. Ancak davacı KARDOK Derneği tarafından sunulan isimler bilirkişi heyetine kabul edilmedi. Ayrıca davacı uzmanlar da keşfe alınmadı. İkizöylüler “Akbelen ormanlarını vermeyeceğiz” sloganı attı.