Gayrimenkul değerleme ücret tarifesi belirlendi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği gayrimenkul değerleme hizmetine esas gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesini belirledi.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan SPK kararına göre, gayrimenkul değerleme ücretleri, gayrimenkulün büyüklüğüne göre değişen miktarlarda olmak üzere, arsa ve tarım alanları için 850 lira-2150 lira, konut ve iş yerleri için 793 lira-4427 lira olarak belirlendi.
Değerleme ücretleri, üretim, depolama, zirai ve sınai nitelikli yapılar için 777 lira-7090 lira, hizmet amaçlı gayrimenkuller için 1669 lira-8102 lira, arasında değişen miktarlarda belirlenirken, enerji ve akaryakıt tesisleri için 5401 lira olarak tespit edildi.