Gayrimenkul değerleme ücret tarifesi belirlendi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği gayrimenkul değerleme hizmetine esas gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesini belirledi.

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan SPK kararına göre, gayrimenkul değerleme ücretleri, gayrimenkulün büyüklüğüne göre değişen miktarlarda olmak üzere, arsa ve tarım alanları için 850 lira-2150 lira, konut ve iş yerleri için 793 lira-4427 lira olarak belirlendi.

Değerleme ücretleri, üretim, depolama, zirai ve sınai nitelikli yapılar için 777 lira-7090 lira, hizmet amaçlı gayrimenkuller için 1669 lira-8102 lira, arasında değişen miktarlarda belirlenirken, enerji ve akaryakıt tesisleri için 5401 lira olarak tespit edildi.