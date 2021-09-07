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Yaramazlara biraz batar!

e-Devlet’te soyağacı hizmetinde yeni uygulama

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan alt-üst soy sorgulama hizmetine gösterilen yoğun ilgiden yola çıkarak vatandaşlar için alt-üst soy bilgilerinin kullanılması ile soyağacı tasarlayabilecekleri ‘soyağacı oluşturma’ hizmetini uygulamaya açtı.

Fotoğraf: AA

Nüfüs ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün aracılığıyla erişime açılan ‘alt-üst soy bilgisi sorgulama’ seçeneğiyle Türkiye vatandaşlarının 1800’lü yılların başına uzanan soy bilgilerine ulaşılabiliyordu.


Yeni uygulama ile e-Devlet Kapısından soyağacınızı oluşturmak için https://www.turkiye.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak kimliğinizi doğruladıktan sonra ‘Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü/Soyağacı görüntüleme hizmeti’ni seçerek soyağacınıza ait elektronik belge alınabilecek.

Ya da nvi.gov.tr adresinden e-Hizmetler / e-Sorgulamalar / Soyağacı Sorgulama hizmetini seçip e-devlet ile giriş yaparak ilgili hizmete giriş yapılabilir.

Buraya nasıl geldim: Soyağacına ulaşma imkanı e-devlet üzerinden erişime açıldı

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