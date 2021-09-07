AA: Fransa, Lafarge’ın IŞİD’e ödeme yaptığından haberdarmış

Fransa devletinin, çimento şirketi Lafarge ile IŞİD arasındaki anlaşmadan haberdar olduğuna dair yeni belgeler ortaya çıktı.

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Daha önce Fransız medyasında büyük ses getiren haberlerle ilgili belgelere Anadolu Ajansı (AA) ulaştı.

Lafarge, 2013-2014 yıllarında Suriye’deki faaliyetlerini sürdürebilmek için aralarında IŞİD’in da bulunduğu terör örgütlerine 13 milyon avro haraç ödemekle suçlanıyordu.

Fransız kurumlarına ait belgelere göre, dünyanın en büyük çimento devi Lafarge, IŞİD ile yürüttüğü ilişkiler sırasında Fransız iç, dış ve askeri istihbarat servislerini sürekli olarak bilgilendirdi. Belgelere göre Fransız istihbarat ajansları ise şirketi yaptıklarının suç olduğu konusunda uyarmadı.

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İlişkiler 2014 yılında başladı

Belgelerde, Lafarge ile Fransız istihbaratının arasındaki ilişkinin 22 Ocak 2014’te şirketin güvenlik müdürü Jean Claude Veillard’ın İçişleri Bakanlığı istihbaratına ait bir adrese gönderdiği e-postayla başladığı anlaşılıyor.

Şirket yetkilisi Veillard, mailinde Lafarge’ın Suriye’de çalışmalarının devam edebilmesi için ‘yerel aktörlerle‘ ilişki kurması gerektiğini belirtiyor. Güvenlik müdürü, istihbarat servisine, basında kendileri hakkında bazı olumsuz yayınlar yapıldığını belirterek, yöneticilerinin ve genel merkezin ne kadar risk altında olduğunu soruyor.

Lafarge’a yanıt veren istihbarat servisi görevlisi bu durumu görüşecekleri bir tarihi kendisine bildiriyor.

Lafarge-IŞİD ilişkilerinin skandal olarak Fransa gündemine gelmesi ve konunun mahkemeye yansımasının ardından 18 Kasım 2018’de ise ‘AM 02 kod‘ isimli istihbarat mensubu, mahkemede ifade vermişti.

İfade tutanağına göre görevli, Lafarge’ın Suriye’deki bilgi kaynakları olduğunu kabul etmişti. İstihbaratçı, hakime Fransız gizli servislerinin Lafarge fabrikasından nasıl faydalandıklarını anlatmıştı. Tutanaklarda istihbaratçı, 2012-2014 döneminde Lafarge tarafından Suriye’deki (Nusra Cephesi dahil) tüm silahlı gruplara çimento gönderildiğini söyleyerek IŞİD’i bunun dışında tutmamıştı.



İstihbaratçı mahkemede, “Lafarge’ın çalışmalarına devam etmesini fırsat bilerek duruma tamamen fırsatçı şekilde yaklaştık” demişti.

İstihbarat çimento satışını biliyordu

Lafarge Güvenlik Müdürü Veillard ile Fransız İçişleri Bakanlığı istihbaratı arasındaki e-posta trafiğinde 1 Eylül 2014’te yapılan yazışmalarda IŞİD’e çimento gönderilmesi işinin ayrıntıları ele alınıyor. Fransız istihbaratının kullandığı, “IŞİD’e giden çimentoyla ilgili daha fazla detay verebilir misiniz” şeklindeki ifadesinden, Lafarge’ın söz konusu dönemde terör örgütüyle ilişkisinden Fransız devletinin haberdar olduğu anlaşılıyor.



Belgelere göre, 2013 ve 2014 yılları arasında yazışmaların sayısı 30’dan fazla.

IŞID’in, temin ettiği çimentolarla ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine karşı güçlü sığınaklar ve tüneller inşa ettiği biliniyor.

Fotoğraf: AA

Lafarge’ın terör örgütlerine finansman sağlayarak insanlığa karşı suç işlemekle suçlandığı dönemde şirketin güvenlik müdürü Veillard, 30 Kasım 2017’de polise ifade de vermişti.

İfade tutanağına göre Veillard, ifadesi boyunca yaptığı her şeyden Fransız devlet ve istihbarat kurumlarını haberdar ettiğini kanıtlamaya çalışmıştı. İfade tutanağının eklerinde Lafarge güvenlik müdürünün sahadaki görüşme bilgileri, sahada gelişen şartlar ve aldığı duyumlara ilişkin belgeler yer almıştı.



Söz konusu belgelerden birinin üzerinde Ekim 2013’te Veillard tarafından elle ‘Fransız dış istihbaratına (DGSE) gönderildi‘ yazılmış bir nota rastlandı.



