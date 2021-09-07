İstanbul’da suya yüzde 15 zam

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) 2’nci Olağanüstü Genel Kurulu’nda suya, yüzde 15,62 zam yapılması teklifi kabul edildi.

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Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde, İSKİ 2’nci Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirildi. İBB Meclisi 1’inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleşen oturumda, İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 2021 Yılı Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife teklifi gündeme geldi.

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, İstanbul’un alt yapısının nüfus artışına paralel olarak devam ettiğini, eski tesisatın yenilenmesi, akaryakıt ve ithal ekipman ile şehir dışındaki barajlardan alınan suyun maliyetinin artması gibi giderler olduğunu söyledi.

İSKİ’nin müteahhitlere ödeme yapamadığını ve müteahhitlerin her gün dilekçe gönderdiklerini anlatan Mermutlu, yüzde 39’luk zammın yapılması gerektiğini kaydetti.

AKP Meclis Üyesi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Selim Bilmen suya yüzde 15,62 teklifte bulunduklarını belirtti.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da İSKİ’nin teknik çalışmaları sonucunda yüzde 39’luk zam teklifinin belirlendiğini, bu oranın altındaki tekliflerin ‘kurumu zarara uğratmak’ olduğunu savundu.

İSKİ’nin yüzde 39’luk zam teklifi, ‘cumhur ittifakı’nın oylarıyla reddedildi. ‘Cumhur ittifakı’nın yüzde 15,62’lik teklifi ise oy birliğiyle kabul edildi.